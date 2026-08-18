Un estudiante inició un tiroteo en un colegio de Filipinas, mató a un compañero y se quitó la vida

MANILA.- Un estudiante mató a tiros a un compañero en un colegio secundario del sur de Filipinas y luego se quitó la vida. Cientos de alumnos fueron evacuados durante el ataque y dos personas resultaron heridas. El alcalde de la ciudad de Zamboanga, Khymer Adan Olaso , indicó que el sospechoso llevaba una cámara corporal para transmitir el ataque en vivo por internet.

El episodio ocurrió en una secundaria ubicada en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga. El sospechoso habría disparado en primera instancia contra un maestro y luego se dirigió hacia sus compañeros de clase. Como consecuencia, uno de ellos murió, según indicó Olaso a la cadena de radio DZBB.

Tras los primeros disparos, cientos de estudiantes fueron evacuados a un lugar seguro ubicado en un recinto con vigilancia, separado de un campus más grande de la universidad católica hasta que la policía y los servicio de emergencia llegaron al lugar.

Unas horas después del tiroteo, la policía indicó que la situación estaba bajo control y detalló que el atacante se había suicidado . Pidió a los padres y tutores de los alumnos que mantuvieran la calma y siguieran las indicaciones y los procedimientos establecidos por la secundaria para recoger a sus hijos.

“En este momento, las autoridades están determinando las circunstancias que rodean el incidente”, afirmó el jefe de la policía nacional, el general Jose Melencio Nartatez Jr. La policía “facilitará información verificada según corresponda, y pide al público que se abstenga de compartir informes, fotos o videos no confirmados que puedan causar preocupación innecesaria”.

Además, siguió: “La policía nacional asegura al público que la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar siguen siendo una prioridad. Agradecemos a la administración escolar, a los padres, tutores y a la comunidad por su paciencia, cooperación y comprensión mientras las autoridades continúan gestionando la situación”.

El tiroteo ocurrió a pesar de las garantías de la policía de que se reforzaría la seguridad en las escuelas de todo el país, luego de un episodio similar en junio en el que tres estudiantes de secundaria murieron y al menos otros 20 resultaron heridos en la ciudad central de Tacloban. En esa ocasión, las autoridades arrestaron a dos estudiantes, de 14 y 15 años, acusados de llevar a cabo esa balacera.

Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de estas armas sin licencia, pero los tiroteos escolares son relativamente raros. El tiroteo también ocurrió menos de dos semanas después de una balacera en un plantel escolar en Tailandia.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, tomó medidas para restringir las armas en el país del sudeste asiático después de que un niño de 14 años matara a sus abuelos, a cinco miembros del personal escolar y a una niña de 12 años en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok.

La alta tasa de posesión de armas en Tailandia sólo es superada en Asia por Pakistán, y supera con creces a sus vecinos del sudeste asiático.

Fuente: La Nación