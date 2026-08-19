Un caso de violencia de género destapó una red de drogas y documentos falsos: el responsable fue condenado

Una denuncia por violencia de género en el barrio Los Álamos de Río Gallegos , provincia de Santa Cruz , derivó en el descubrimiento de una trama criminal mucho más compleja que implicaba drogas y documentos falsos . Este martes, el responsable fue condenado.

El hombre fue identificado como N. Úbeda , de 61 años, oriundo de El Dorado, Misiones. Según informó el portal del diario La Opinión Austral , el caso tuvo su punto de partida cuando la hija de la víctima, identificada por sus iniciales como R.E.C, intervino junto a un vecino al advertir que la mujer era atacada en su domicilio .

De acuerdo con las actuaciones judiciales, Úbeda habría intentado ahorcar a su pareja y la obligó a ingerir una cantidad no precisada de pastillas . Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada al hospital y su hija formalizó la denuncia por lesiones y amenazas.

La investigación avanzó rápidamente bajo la dirección de la jueza de Instrucción local, Marcela Quintana . Se dispuso el allanamiento tanto de la vivienda donde ocurrió el ataque como de una cabaña en calle Albert Sabin 2810, donde el agresor se habría refugiado tras los hechos. El objetivo inicial era recolectar pruebas vinculadas a la agresión denunciada.

El procedimiento en la cabaña 1 sorprendió a los investigadores al revelar elementos que superaban ampliamente el marco de la causa original. En un maletín negro hallado en el lugar se contabilizaron 7 gramos de cocaína , varios envoltorios con cannabis , así como $1.069.000 en efectivo y billetes de moneda paraguaya. Entre la documentación secuestrada figuraban un DNI extranjero y una licencia de conducir a nombre de otra persona, ambos considerados apócrifos por los investigadores.

Uno de los objetos incautados que llamó la atención fue una tarjeta SUBE con restos de una sustancia blanquecina sobre un plato , material que, según la investigación, habría sido utilizado para la manipulación o fraccionamiento de droga. Además, encontraron creatina, sustancia que podría estar vinculada al proceso de corte de la cocaína , de acuerdo con los fundamentos del fallo.

La irrupción policial permitió descubrir que Úbeda ya contaba con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico . Esta información fue incorporada a la investigación, ampliando la perspectiva judicial del caso más allá de la denuncia por violencia de género.

Durante su declaración indagatoria, el acusado admitió ser consumidor de estupefacientes, aunque esa confesión no resultó suficiente para convencer al tribunal de que la droga incautada estaba destinada exclusivamente a consumo personal. Finalmente, la Justicia Federal de Santa Cruz condenó a Úbeda a un año de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia simple de estupefacientes .

El fallo de la Justicia Federal de Santa Cruz se fundamentó en la imposibilidad de acreditar que la cantidad de droga encontrada respondiera exclusivamente al consumo personal del acusado. La presencia de elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de estupefacientes, así como el secuestro de una suma relevante de efectivo, reforzaron la hipótesis de una actividad ilícita de mayor dimensión.

El procedimiento en Río Gallegos permitió desarticular una red que operaba en la zona, al menos en lo que respecta a la tenencia y posible distribución de drogas. La sentencia contra Úbeda marca el cierre de una etapa judicial, aunque las autoridades no descartan la profundización de las investigaciones en torno a los vínculos y el origen de los elementos hallados en los allanamientos.

Fuente: Infobae