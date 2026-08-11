Un camionero brasileño quedó atascado en un puente de la autopista 25 de Mayo y hay demoras en el tránsito

Un camión quedó detenido cuando intentaba acceder a la autopista 25 de Mayo por la subida de la avenida Ingeniero Huergo y provocó demoras en el tránsito.

Según pudo saber TN , el vehículo de gran porte sufrió un desperfecto mecánico y quedó completamente parado, obstaculizando la totalidad del acceso .

Se trata de un camión de carga con patente brasileña. Personal de seguridad vial de AUSA trabaja con grúas en el lugar para sacarlo y liberar el camino lo antes posible.

La subida de la avenida Ingeniero Huergo a la autopista 25 de Mayo es una zona de mucho tránsito de camiones , ya que conecta el área de Puerto Madero y el Paseo del Bajo con el oeste bonaerense y el empalme con la autopista a La Plata.

Una palmera de aproximadamente 90 años cayó el domingo por la noche desde el interior del Jardín Botánico Carlos Thays, en Palermo , atravesó la reja perimetral y aplastó un auto estacionado sobre República Árabe Siria, cerca de la avenida Las Heras.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.30 , no dejó personas heridas y generó preocupación entre los vecinos, que reclamaron mayores controles sobre el estado de los árboles del predio.

El fuerte estruendo provocó que varias personas que viven en los edificios cercanos salieran a la calle para saber qué había ocurrido. Según los testimonios recogidos por Clarín , una madre y su hija habían pasado poco antes por el lugar.

“Esto pudo ser una tragedia como aquella de Paseo de la Infanta. Justo pasaban por ahí cerca una madre con su hija” , expresó Matilde en diálogo con Clarín , una vecina de la zona. La mujer hizo referencia al episodio ocurrido en 1996, cuando una escultura metálica cayó y mató a una nena de seis años.

Fuente: TN