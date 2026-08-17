Un argentino ganó 20 mil dólares en el Mundial de Just Dance en Kazajistán

Franco Vitali tiene 25 años y se convirtió en el campeón mundial de Just Dance en los Games of the Future 2026 en Kazajistán . El licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional de Hurlingham ganó un premio de 20.000 dólares después de años de preparación .

Vitali fue convocado junto a otros 15 participantes para disputar la categoría de Phygital Dancing y repartirse el pozo general de 75.000 dólares . Luego de vencer a la francesa Lina por 2-0, se consagró con el premio máximo.

El Just Dance nació en 2009 y se conoce como un famoso videojuego de ritmo y baile creado por Ubisoft . El objetivo consiste en que los jugadores deben imitar en la pantalla las coreografías de bailarines reales o animados al ritmo de canciones populares. Así, el juego mide qué tan bien seguís los pasos y por ello te puntúa .

La competencia exigió a los participantes una preparación de 13 canciones aproximadamente un mes antes de iniciar el torneo. El propósito no era solo aprender las coreografías, sino conseguir un puntaje elevado y poder repetirlo de manera consistente .

La pasión de Vitali por este juego empezó cuando era chico. Según dijo en una entrevista, empezó con la Wii de uno de sus primos y desde entonces pasó horas practicando para acrecentar su nivel y poder asistir a una competencia internacional.

Pese a que es biotecnólogo, consideró siempre al Just Dance como un hobby o una manera de ocio . Así es como, paso a paso, aprendió las coreografías necesarias para volverse un deportista exigente.

En 2025, Vitali fue parte del torneo de Games of the Future que tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos, pero perdió frente a un amigo suyo. Para asistir a la edición de este año en Kazajistán, entrenó de tres a cuatro horas y su estrategia se basó en utilizar, además de los pasos, el movimiento del cuerpo como si fuera una situación real . Por ese motivo logró hacer el máximo puntaje en 10 de las 13 pistas.

Según dijo Vitali, además de cumplir un sueño, también tuvo la oportunidad de estar frente a parte de sus ídolos , lo que aportó un extra a la experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Fuente: La Nación