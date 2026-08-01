Top 14 de URBA: Alumni aplastó a SIC en un duelo clave por la clasificación

Por la 17ª fecha del Top 14 de la URBA , Newman goleó por 69-3 a Los Matreros . El líder del campeonato volvió a exhibir toda su potencia ofensiva y sostiene su ventaja en lo más alto de la tabla, en una jornada en la que sus perseguidores no dejaron puntos. Alumni también dio una muestra de carácter al derrotar por un contundente 59-15 a SIC , en un duelo clave por la clasificación. CASI , por su parte, superó como visitante a Regatas Bella Vista por 31-27 y se ubica entre los principales animadores del torneo.

Mientras Hindú venció a Buenos Aires Cricket & Rugby por 32-21 , Belgrano Athletic derrotó a Champagnat , que no levanta, por 38-7 . Además, CUBA festejó en su visita a La Plata por 31-26 y Los Tilos dieron vuelta en la última un partidazo por 39-37 ante Atlético del Rosario .

Alumni protagonizó el resultado más impactante de la jornada al golear por 59-15 a SIC en Tortuguitas, en un duelo que enfrentaba a dos rivales directos en la pelea por los puestos de semifinales . El conjunto local resolvió el partido en una primera etapa arrolladora, en la que pasó por encima al Tricolor y se fue al descanso con una ventaja de 38-5. La diferencia llegó a ser todavía mayor y recién en los últimos minutos SIC consiguió maquillar el resultado con dos tries, cuando el vencedor ya tenía el triunfo asegurado.

El equipo de Tortuguitas mostró una contundencia ofensiva que sorprendió incluso por la jerarquía del rival. Mateo Castanier apoyó dos tries y fue una de las grandes figuras de la tarde, mientras que también llegaron al ingoal Ramón Fuentes , Rocco Testoni y Santiago González Iglesias . El regreso del ex Puma, que había sumado varios partidos en intermedia tras reincorporarse al plantel, fue otro de los aspectos salientes de una actuación que reafirmó las aspiraciones de Alumni de cara al tramo decisivo del campeonato.

CASI consiguió una victoria de enorme valor al derrotar por 31-27 a Regatas Bella Vista en un partido que cambió de dueño varias veces y se resolvió en la última jugada. El conjunto de San Isidro dominó buena parte de la tarde y llegó a sacar una ventaja de 14 puntos , pero el local reaccionó en el segundo tiempo, hizo pesar su cancha y su empuje y logró dar vuelta el resultado cuando faltaban pocos minutos.

Sin embargo, cuando parecía que el triunfo quedaba en Bella Vista, CASI volvió a demostrar carácter. Con una ventaja en curso, avanzó desde su propio campo y construyó la última acción del encuentro, que terminó en try de Pedro Repetto . El wing, uno de los jugadores más jóvenes del plantel superior, apoyó en la punta y le dio una victoria tan agónica como necesaria a la Academia, que volvió a festejar sobre el cierre después de haber dejado escapar otros partidos en los minutos finales.

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Fuente: La Nación