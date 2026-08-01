Concacaf y un duro comunicado: qué debe pasar para que Infantino sea destituido de la FIFA

Si bien Gianni Infantino reaccionó rápidamente al rechazo general y dio de baja el proyecto de privatizar parcialmente la comercialización del próximo Mundial , el presidente de la FIFA dio lugar a un foco de resistencia dirigencial que se anima a cuestionar y poner en consideración su mandato, que finaliza el 18 de marzo de 2017, cuando aspirará a una reelección por cuatro años más.

La UEFA fue la primera en poner el grito en el cielo con un comunicado en el que no solo se oponía al proyecto de Infantino, sino que amenazó con boicotear las competencias bajo la órbita de la FIFA. Las 55 federaciones que componen la entidad europea estaban dispuestas a no participar en el Mundial femenino Sub 20, a realizarse en septiembre, y en el Mundial Sub 17 masculino, para el que está clasificada la Argentina, que se disputará en Marruecos entre octubre y noviembre.

Luego se plegaron la Asociación Asiática (47 miembros) y la Concacaf (55), con la disidencia interna de la Usmnt (Asociación de los Estados Unidos). La Conmebol, presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez, fue menos confrontativa y tácitamente dio su apoyo a Infantino; se mostró abierta a considerar y estudiar el proyecto. La Conmebol es impulsora del proyecto de un Mundial con 64 selecciones para 2030.

Este sábado, Concacaf emitió un comunicado que en su primer párrafo “felicita a las federaciones miembro y a toda la familia del fútbol por la valentía y la unidad demostradas”. El escrito continúa con cuestionamientos compartidos por la gran comunidad futbolística a causa del secretismo con que Infantino llevó adelante una iniciativa que solo se conoció públicamente tras un adelanto del diario inglés The Times. “El futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso", expresó la Concacaf.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/H2KdBi1jJG

La entidad que agrupa a las asociaciones de América Central y del Norte estima que Infantino quedó en situación de poder ser removido de su cargo: “Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia” .

Infantino corre el riesgo de quedar aislado, solo con los apoyos de África y América. ¿Existe la posibilidad de que sea destituido por las vías institucionales de la FIFA? Según los estatutos de la casa madre del fútbol, se necesitaría una Asamblea Extraordinaria y el voto de 43 de las 221 asociaciones inscriptas en la FIFA para presentar la moción de destitución del presidente, que solo es posible por la suma de una mayoría simple de votos (111).

La UEFA aseguró que Infantino, que busca la reelección en 2027, había “perdido la confianza” del organismo, así como de “numerosos otros miembros de la familia del fútbol”. Concacaf abundó en esa idea: “Esta preocupación no es exclusiva de la Concacaf. La comparten muchas confederaciones, asociaciones miembro y todos aquellos que sirven y aman el fútbol. Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger el deporte concluyen que ya no pueden hacerlo desde dentro, la familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que tal propuesta siguiera adelante y quién es responsable de ella".

En la semana, la revelación de The Times desató una ola de impugnaciones en el mundo futbolístico. Infantino proyectaba ceder la gestión del Mundial a FIFA Forward Enterprise, cuyo 30% sería vendido a inversores elegidos por Joshua Kurshner, hermano del yerno de Donald Trump.

El presidente de la FIFA imaginaba seducir a las asociaciones con un fuerte incremento económico de lo que vienen recibiendo como beneficio. Para el ciclo que comienza el 1° de enero de 2027, el FIFA Forward destinaba 20 millones de dólares para cada una de las 221 federaciones. Esto se incrementaba cada ciclo: 22 millones en 2031-34; 24 millones en 35-38 y así sucesivamente. Los pagos estarán garantizados con los ingresos de los Mundiales. La remuneración de Infantino también iba a recibir un sustancial aumento. Ahora debe ocuparse de cuidar su sillón.

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Fuente: La Nación