Tolosa Paz denunció a Luis Caputo por el desvío de $1 billón destinados a obras viales

La diputada Victoria Tolosa paz denunció este lunes en los tribunales de Comodoro Py una presunta malversación de caudales públicos y otras irregularidades en la administración de los fondos destinados al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.

La denuncia ante la Justicia Federal va contra el ministro de Economía Luis Caputo y funcionarios de esa cartera; de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina , en su carácter de fiduciario del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, por la presunta retención y desvío de fondos de afectación específica del Sistema Vial Integrado (SisVial).

La presentación refiere posibles delitos de malversación de caudales públicos agravada, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El diario La Nación reveló este domingo que el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese destino. De esta manera, para fines de mayo pasado mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.

Bajo la lupa está la operatoria del SisVial, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, donde ingresa y de donde sale cada peso para, en teoría, rutas, indicó el periódico.

Haciéndose eco de esa información, el vocero presidencial Adrián Ravier dijo este lunes que se ha usado ese dinero para “lograr el equilibrio fiscal”. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, admitió Ravier durante una visita a su provincia, La Pampa.

De acuerdo con la documentación oficial que Tolosa Paz adjuntó a su denuncia, al 31 de mayo de 2026 el SisViaI mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos , mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones se encontraban ajenos a la ejecución de obras viales.

La denuncia sostiene además que, durante los dos años y medio analizados, la recaudación asignada al SisVial alcanzó los $1,503 billones, pero solo $394.406 millones fueron aplicados a su destino específico, lo que representa una subejecución del 73,8%. A su vez, advierte que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, circunstancia cuyo circuito y destino solicita que sean investigados por la Justicia.

“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable —el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional— fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros. Mientras al 31 de mayo había más de un billón de pesos del SisVial en inversiones, las obras comprometidas y el mantenimiento de las rutas permanecían paralizados o con avances mínimos. Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman (presidente del Banco Nación) timbean la plata del SisVial”, sostuvo Tolosa Paz.

Uno de los casos que constan en la denuncia es el de las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 5 y 3 en su paso por la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744. Tolosa Paz indicó que el programa contempla la ampliación de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha y de la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, con el objetivo de mejorar los tiempos de viaje y las condiciones de seguridad vial.

La presentación advierte que el esquema de financiamiento establecía un aporte de 30% de contraparte local y 70% de financiamiento externo, pero los informes de auditoría correspondientes a 2024 registraron un aporte ejecutado con fondos locales de 0%, pese a la existencia de recursos SisVial disponibles.

“Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SisVial disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, cuestionó la diputada.

Fuente: Clarín