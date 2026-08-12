Temporada de naranjas: cómo detectar si está jugosa a simple vista

La temporada de naranjas , que se extiende durante los meses de otoño e invierno, es una buena oportunidad para elegir frutas frescas , dulces y con abundante jugo . Sin embargo, es difícil saber cuál conviene llevarse a casa.

Algunas de ellas aparentan estar perfectas por fuera, pero al abrirlas, tener poca pulpa o estar secas . Sin embargo, existen señales visibles que permiten saber si una naranja está jugosa sin necesidad de cortarla o apretarla.

A la hora de elegir naranjas, hay algunos detalles que se pueden observar rápidamente en la verdulería. No hace falta cortarlas para tener una primera aproximación sobre su jugosidad :

Si hay varias naranjas de tamaño parecido, una forma práctica de elegir es comparar su peso con la mano . La que se sienta más pesada para su tamaño suele contener más líquido.

Después, hay que observar que tenga una cáscara firme, sin arrugas excesivas y sin zonas blandas . Esta combinación de señales permite hacer una selección bastante más acertada antes de llegar a casa.

Sin embargo, la apariencia exterior no permite garantizar al 100% cuánto jugo tendrá una naranja, porque también influyen la variedad, el grado de maduración y las condiciones en las que fue cultivada y almacenada.

El color puede dar algunas pistas sobre el estado de la fruta, pero no es un indicador suficiente para saber cuánto jugo tiene . Una naranja puede tener una cáscara de color intenso y, aun así, no ser especialmente jugosa.

Por eso, más que fijarse solamente en el tono de la piel, conviene observar el conjunto: peso, firmeza, estado de la cáscara y ausencia de golpes o zonas deterioradas .

Fuente: TN