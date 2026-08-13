Tatiana Dragonetti, abogada: “Si le vendés una casa a un hijo por un precio muy bajo, sus hermanos pueden reclamar en la herencia”

Al transferir una casa de padres a hijos, muchas familias toman la decisión de fijar un precio muy bajo para evitar una donación. Aunque puede parecer una solución práctica, la abogada Tatiana Dragonetti explicó que esta práctica puede traer conflictos familiares al momento de repartir la herencia.

Según detalló la especialista en un video publicado en su cuenta de Tik Tok @abogada.tdragonetti, una compraventa a un precio muy bajo puede ser considerada una donación encubierta , siempre y cuando se demuestre que la operación fue ficticia o que no existió un intercambio real de dinero.

Para ejemplificar esta situación, Dragonetti utilizó el caso de una persona que le vendió una casa a su hija por $50.000. De acuerdo con el relato, los demás hermanos cuestionaron la venta , llevaron el conflicto a la Justicia y obtuvieron un fallo favorable.

“Muchas familias, para ahorrar trámites o impuestos, en vez de donar, arman una venta ficticia : le ponen un precio en la escritura, pero en los papeles no hay plata real de por medio o el precio es ridículamente bajo comparado con el valor real del bien”, señaló la abogada.

El Código Civil y Comercial establece que existe una simulación cuando se encubre el verdadero carácter de un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Además, los terceros perjudicados por ese encubrimiento pueden realizar un reclamo judicial.

De todas maneras, esto no indica que cualquier venta realizada por debajo del valor de mercado sea automáticamente una donación. Más allá del precio, también se toman en cuenta otros factores, como si el pago realmente existió y la modalidad en la que se realizó la operación .

En caso de que se determine que la venta fue realmente una donación, entra en juego un mecanismo llamado colación . Este sistema permite computar determinadas donaciones realizadas en vida a herederos al momento de distribuir la herencia.

“Ahí se arma la guerra familiar : el hijo favorecido dice ‘me lo vendió porque quiso, es mío y listo’, y los otros hermanos dicen ‘ eso no fue una venta, fue un regalo disfrazado para dejarnos afuera ’”, aseguró Dragonetti en el video.

Le vendió la casa a su hija por 50.000 pesos

En base a lo establecido en el Código Civil y Comercial, la colación puede ser pedida por quien tenía la condición de coheredero presuntivo al momento de la donación. Es por eso que este tipo de operaciones pueden terminar siendo discutidas durante el proceso sucesorio .

Fuente: TN