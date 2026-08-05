Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de prisión para los Schoklender, De Vido y José López

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este miércoles que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y los hermanos y ex apoderados de las Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender sean condenados a seis años de prisión por las irregularidades en el programa de construcción de viviendas "Sueños Compartidos".

Así lo solicitó la abogada de la UIF Marianela Teich tras su alegato de poco más de tres horas ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y al considerar que los acusados cometieron el delito de defraudación agravada contra la administración pública.

La UIF, el organismo antilavado de activos que depende del gobierno nacional y que actúa como querellante en la causa, también pidió también seis años de prisión para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala . Se trata de la pena máxima para ese delito. Y cuatro años de cárcel para los restantes imputados: los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin , para el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif y para la ex funcionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero Silvia Nasif.

Para quienes fueron funcionarios, la querella también solicitó que sean condenados a la inhabilitación perpetua para volver a ocupar cargos públicos. Y el “decomiso definitivo de todos los bienes secuestrados” a los acusados en la causa.

Las penas solicitadas fueron las mismas que reclamó el fiscal federal Diego Velasco cuando hizo su alegato a principios de julio. "Se ha demostrado cómo a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ´Misión Sueños Compartidos´ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio y Pablo Schoklender, como apoderados, se adjudicaron a través de contrataciones directas obra pública de construcción de viviendas sociales y hospitales en diferentes provincias afines al gobierno nacional de esos años", había dicho el fiscal Velasco en su alegato.

De Vido y López escucharon el pedido de condena de la UIF por video conferencia desde sus lugares de detención. De Vido en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate donde está bajo prisión domiciliaria cumpliendo la condena por la tragedia ferroviaria de Once. Y López desde la cárcel de Ezeiza donde está por la condena de Vialidad.

En la causa se juzga el desvió de 200 de los 900 millones de pesos que el estado nacional, a través del gobierno de Cristina Kirchner , le envió de 2008 a 2011 al programa "Sueños Compartidos" de las Madres para la construcción de viviendas sociales en distintas provincias y municipios del país.

Tanto la Fiscalía como la UIF destallaron que hubo desvíos de fondos y que muchas de las obras no se terminaron a pesar que las Madres cobraron todos los fondos con certificados irregulares. “Nada era gratis, todo se pagaba, todos tenían grandes ganancias. Pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, había dicho Velasco.

Cuando comenzó el programa Sueños Compartidos fue con polémica porque a cargo estaban los Schoklender. Los hermanos fueron condenados en 1981 a prisión perpetua por el parricidio de sus padres. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres, defendió su presencia. Emblema en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura miliar, Bonafini fue procesada y enviada a juicio oral en la causa. Falleció en noviembre de 2022.

Con la finalización del alegato de la UIF terminó la etapa de los acusados. desde la semana que viene y hasta fines de agosto serán los alegatos de las defensas. Comenzarán los abogados de Daniel y Silvia Nasif y concluirán los de De Vido. Y para septiembre, en una fecha a definir, se conocerá el veredicto de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín