La CGT busca liderar el reclamo de los deudores y prepara una marcha al Ministerio de Economía

Como parte del plan de lucha que inició la semana pasada, la CGT decidió profundizar su estrategia de confrontación con el Gobierno poniendo el foco en uno de los problemas económicos y sociales que más creció en los últimos meses: el endeudamiento de las familias . Con ese propósito, la conducción de la central comenzará a definir la próxima semana los detalles de una movilización al Ministerio de Economía para reclamar medidas urgentes frente a una situación que golpea a millones de argentinos, según confirmaron a Clarín importantes dirigentes de la entidad.

La apuesta de la CGT es liderar uno de los reclamos que atraviesa de lleno a buena parte de los trabajadores representados por los sindicatos. La dirigencia sindical sostiene que el aumento del endeudamiento a niveles récord es un efecto directo del deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la caída de los ingresos y las dificultades cada vez mayores que enfrentan muchas familias para llegar a fin de mes. " La situación es muy grave , el Gobierno tiene que dar respuestas", remarcó un referente cegetista consultado por este diario.

La decisión de la protesta a la cartera que comanda Luis Caputo comenzó a tomar forma después de que el propio presidente Javier Milei descartó en las últimas horas la posibilidad de que el Gobierno impulse medidas para atender la situación de las familias endeudadas. Tras relativizar los altos índices de endeudamiento con bancos, billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, el mandatario consideró que se trata de "una transacción entre privados, que se tiene arreglar entre privados" y afirmó que a quienes tomaron créditos "nadie les puso una pistola en la cabeza" para hacerlo, al rechazar cualquier esquema de alivio financiado por el Estado.

Según un informe de la consultora 1816 en base a datos preliminares del Banco Central difundido este lunes, el atraso en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales entre las familias tuvo en junio una primera señal de alivio después de año y medio de deterioro continuo, aunque sigue en alza para las billeteras virtuales y otras entidades no financieras. Así mientras la morosidad bancaria de las familias descendió a 12,7% (en mayo se había ubicado en el 12,9%) , el atraso en los préstamos otorgados por entidades no financieras continuó escalando hasta 33%, más del doble del nivel observado en el sistema bancario.

Pese a la negativa del Gobierno a disponer medidas de alivio, la preocupación por la situación ya llegó al Congreso, donde ya se presentaron más de 25 proyectos destinados a ofrecer alguna respuesta al sobreendeudamiento de personas y familias , de lo que Clarín informó en las últimas semanas. Las iniciativas incluyen mecanismos de refinanciación de pasivos, procedimientos de reestructuración de deudas, límites a determinados intereses y cargos financieros y distintos sistemas de protección para deudores de buena fe. Ninguna logró hasta ahora avanzar de manera significativa.

La movilización que alienta la CGT para visibilizar su inquietud por el endeudamiento récord sumará un nuevo capítulo del plan de lucha que la central lanzó la semana pasada y que, por ahora, descarta la convocatoria a un paro general. La conducción apuesta a sostener una sucesión de protestas sobre temas de fuerte impacto social para ampliar la agenda de reclamos de la central.

Ese esquema comenzó con el acompañamiento a la tradicional movilización de los jubilados frente al Congreso. Este jueves continuará con una protesta contra el capítulo referido a la extranjerización de tierras incluido en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y con la participación de la central en la marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo el viernes junto con las dos CTA, movimientos sociales y otras organizaciones.

En la cúpula cegetista entienden que esa modalidad les permite instalar en la agenda pública problemas que afectan de manera directa a los trabajadores y sumar nuevos sectores a las protestas sin concentrar toda la estrategia en una huelga general.

La elección del endeudamiento como eje de la próxima movilización responde a esa lógica. En la entidad sostienen que buena parte de quienes hoy enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros son trabajadores cuyos ingresos quedaron rezagados frente al aumento de los precios . Sobre esa realidad buscarán construir una nueva etapa del plan de lucha y liderar uno de los reclamos económicos y sociales que más creció durante los últimos meses.

Editora de la sección Política

Fuente: Clarín