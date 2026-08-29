Sin los votos para suspender las PASO, Karina y Javier Milei suavizan la competencia con los gobernadores

“ No se coman los amagues ”. La sugerencia sale de la boca de un integrante de la mesa política del Gobierno, que asegura que el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores está firme y consolidado.

Como suele ocurrir en La Libertad Avanza (y en todos los partidos), los pronunciamientos fuera de micrófono, los públicos y los hechos no siempre se condicen. Después de replicar versiones de LLA en todos los distritos, Karina Milei hoy prefiere no incomodar a los ejecutivos provinciales para asegurar la gobernabilidad y allanar el camino de su hermano para un segundo mandato.

" Solo están interesados en reelegir ", dijo uno de los gobernadores que pasó en los últimos días por el despacho del jefe de Gabinete.

Paradójicamente, horas después, en Tucumán, el silencioso ex ministro del Interior Lisandro Catalán -que fue reemplazado por Diego Santilli pero nunca cortó relaciones con los Menem y la hermana de Javier Milei- lanzó su candidatura a gobernador para las elecciones del 9 de mayo de 2027.

“ No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán ”, sostuvo el ladero y socio de Guillermo Francos . Aunque tenía la venia de la Rosada, no hubo ningún funcionario nacional al lado de Catalán . Sobran razones, pero la más importante es que Osvaldo Jaldo -aunque fue el primero en anunciar un desdoblamiento electoral- es el gobernador que más colaboró con Milei desde el inicio de la gestión.

La cuenta oficial en X de LLA tampoco hizo mención al lanzamiento de su primer candidato en una provincia -que además preside el partido local- y prefirió compartir fotos de la caminata y los abrazos de Karina Milei, Pilar Ramírez y Santilli en el barrio chino.

El jefe de Gabinete se declara "enamorado" de la Provincia, pero camina la Ciudad mientras el PRO explora un acuerdo con LLA . En privado rechaza la posibilidad de ser candidato en la Capital con la misma convicción con la que negaba que fuera a suceder a Manuel Adorni.

Patricia Bullrich no solo empuja sus propias chances . En Tucumán tiene candidato, el "radical con peluca" Mariano Campero , al que el entorno de Catalán señala por una presentación judicial contra su armado .

La ex ministra de Seguridad, una de las primeras en promover acuerdos, autorizó a su armador Juan Pablo Arenaza a decir que LLA tendrá candidato propio. “ Queremos gobernar la Ciudad y estamos preparándonos para eso”, declaró a Infobae el legislador porteño. Otra vez, vale el adagio , “ no se coman los amagues ”.

La jefa del bloque de senadores de LLA sigue diferenciándose . No solo habló de la libertad de los chicos al visitar una escuela horas después del polémico discurso del Presidente en la ORT . Más grave fue que adelantara que acelerará el debate por las PASO . En la intimidad, la ex ministra sabe que no cuenta con los votos para aprobar la reforma.

“ Suspender o eliminar las PASO es más o menos lo mismo , hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a votar. Lo que no queremos es que se acoten cuatro meses de un Gobierno ”, sostuvo, aunque hay gobernadores cercanos a ella que creen que una primaria sería saludable para retener los votos propios .

Como informó este diario , el tema PASO se conversó de manera lateral en la reunión entre los gobernadores del centro y Santilli. Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora se llevaron la luz verde del jefe de Gabinete que prometió abogar ante Luis Caputo para abaratar el transporte de la electricidad para zonas productivas .

El ejecutivo santafesino había compartido una reunión hace un mes con la secretaria general de Presidencia y diputados de ambas fuerzas . El cordobés mira de reojo el armado de Karina, pero está más preocupado por un nuevo caso policial en su distrito que atraviesa a la política , como ya había ocurrido con el femicidio de la adolescente Agostina Vega . La detención de un asesor estrecho de un dirigente de Hacemos Córdoba lo obligó a reunirse con Juan Schiaretti después de meses.

El ministro de Economía no se negaría a la ayuda para las provincias productivas: acaba de inaugurar su fase de “justicia social ” y accedió a subsidiar a las provincias del norte electrodependientes . El oficialismo en el Congreso avaló pedidos de gobernadores , desde la reducción del IVA para derivados de la mandioca, hasta la declaración de 8 capitales nacionales, como la del cerdo negro en Salta.

El mandatario salteño Gustavo Sáenz le dijo a Clarín que los gobernadores deben definir un candidato nacional que los represente y -fiel a su estilo- repartió críticas y halagos para todos.

El lunes, Sandra Pettovello lo defendió de las críticas de los principales dirigentes libertarios en la provincia. “ El que maltrate al gobernador se la va a tener que ver conmigo ”, sostuvo la ministra de Capital Humano después de que el legislador libertario Roque Cornejo le negara el saludo a Sáenz durante la inauguración de una obra ferroviaria.

La senadora Emilia Orozco , que se perfilaba como la candidata violeta en Salta, ya había acusado al mandatario provincia de tener vínculos con el narcotráfico en la campaña de 2025. “ Necesitamos de sus votos para seguir sacando este país adelante, por eso no le digo lo que pienso ”, repitió esta semana.

Otros armados libertarios en provincias también se sublevan. El bloque de LLA en Jujuy no quiere autorizar el endeudamiento que empuja el gobernador Carlos Sadir para obras, a pesar de que el mandatario no había sido reactivo a acompañar la suspensión de las PASO.

La hermanísima no solo crea versiones de LLA en todas las provincias en tiempo récord, como se jacta Javier Milei , también los interviene. Acaba de ordenar la intervención del partido en Formosa , como ya había hecho en San Luis . Supervisará el armado el legislador porteño Diego Vartabedian, que responde a Eduardo “Lule” Menem .

En San Luis, el oficialismo apuesta todas sus fichas al gobernador Claudio Poggi , que ya tuvo el gesto de no auspiciar una lista nacional propia en las legislativas del año pasado. El Gobierno espera el fallo de la Corte Suprema sobre un eventual nuevo intento de Gildo Insfrán para ir por la reelección. La definición del máximo tribunal podría afectar al salteño Sáenz y otro gobernador cercano, Raúl Jalil, de Catamarca.

Con el objetivo de asegurar la reelección de Milei -que, según las encuestas y dirigentes del oficialismo, no se dibuja segura- y comicios provinciales desdoblados de los nacionales, el Gobierno se perfila para destinar la munición gruesa exclusivamente en los distritos gobernados por los opositores más duros.

Además de Buenos Aires , donde Santilli sigue siendo el candidato natural, Agustín Coto se perfila como el aspirante en Tierra del Fuego , la provincia más despoblada del país. La candidatura de Adrián Ravier, en La Pampa, también resolvería los tropiezos en continuado del vocero presidencial . Martín Menem , en cambio, no tiene intenciones reales de volver a competir en La Rioja, donde quedó tercero en 2023

Aunque el presidente de Diputados ya intenta desbaratar el pedido de una sesión especial , el estreno de una nueva mayoría opositora en la Cámara Baja, que se estrenó con el pedido para discutir una ley para limitar la morosidad , todavía no preocupa en la Rosada. El diputado Damián Arabia, que responde a Patricia Bullrich, cree -que más allá de la discusión por las primarias- los aliados del Gobierno no presentarán una alternativa propia.

" Vamos a estar ordenados por las ideas. Ese es el mayor logro de Milei . Puso a los socialistas Mónica Frade, Esteban Paulon, a la CC y a Pablo Juliano (UCR) con el kirchnerismo, donde pertenecen. Y al PRO, el ´radicalismo bueno´ y a algunos peronistas en el lado capitalista donde pertenecemos”, sentenció, convencido de que la polarización ordenará la contienda.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín