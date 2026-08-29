El senador Francisco Paoltroni denunció persecución política en Formosa y el cese de actividades de sus empresas

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, denunció una persecución política en su contra por parte del gobierno de Gildo Insfrán y anunció que sus empresas, dedicadas a la actividad agroindustrial, dejarán de operar de manera temporal después de 25 años de trabajo . El anuncio, realizado a través de un video difundido en sus redes sociales, generó un rápido respaldo del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

"En Formosa está prohibido progresar: no te dejan trabajar, te amenazan, te persiguen y te asfixian económicamente", afirmó el senador al comienzo del mensaje. Según explicó, la decisión de frenar sus actividades comerciales está directamente vinculada con las dificultades que viene enfrentando desde hace años tanto en el ámbito judicial como en el Congreso.

"Después de 25 años de trabajo, cesamos temporalmente las actividades de nuestras empresas", comunicó Paoltroni, quien se desarrolló como empresario ganadero en la provincia pese a ser oriundo de General Alvear, Buenos Aires.

A pesar del anuncio, el senador buscó despejar dudas entre sus socios y clientes. "Estamos trabajando para cumplir con todos nuestros compromisos comerciales. Y así lo haremos", aseguró, y cerró el mensaje agradeciendo el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria empresarial.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado emitió un duro comunicado en el que expresó su "absoluto respaldo" a Paoltroni frente a lo que calificó como una "persecución política" que afecta no solo al senador sino también a sus empresas y trabajadores.

En el documento, la bancada oficialista fue categórica: "Aprietes a compradores, multas asfixiantes e impedimentos para trabajar no son herramientas de gobierno: son persecución política". Y agregó que cuando este tipo de medidas "se utilizan contra quien no se alinea con el poder de turno, estamos frente a un grave atropello a la libertad".

El comunicado apuntó de lleno contra la continuidad del poder político en la provincia, gobernada por Gildo Insfrán desde hace tres décadas. "En Formosa hace 30 años y 8 meses que el mismo poder político gobierna y condiciona las oportunidades de quienes no se someten al gobernador", señalaron los senadores libertarios, para quienes en el distrito "trabajar, invertir y producir parece depender de tener la aprobación del poder".

El texto también incluyó una referencia al máximo tribunal del país: los legisladores recordaron que "incluso la Corte Suprema está poniendo un límite a este modelo", en alusión a los cuestionamientos judiciales sobre la reforma constitucional formoseña por su impacto en el sistema representativo y republicano.

Por último, la bancada ratificó su acompañamiento a Paoltroni: "Francisco no está solo", sostuvieron, y se comprometieron a "defender, con firmeza, la libertad de quienes se animan a enfrentar al poder".

Paoltroni, quien llegó al Senado como uno de los principales referentes de Javier Milei en Formosa, viene denunciando desde hace tiempo lo que describe como un esquema de hostigamiento estatal contra el sector privado independiente en la provincia. En declaraciones previas había señalado que, a diferencia de otros distritos, Formosa concentra una porción mínima de empleo privado genuino, y había reclamado en reiteradas ocasiones la intervención federal como única vía para modificar la situación.

El nuevo capítulo del conflicto se da en un clima de tensión creciente entre el sector agropecuario formoseño y el Gobierno provincial, en medio de denuncias de controles arbitrarios a productores y transportistas de hacienda en distintos puntos del territorio.

Fuente: Clarín