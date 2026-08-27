Secuestraron 6 kilos de cocaína, armas y vehículos tras un operativo en San Juan: detuvieron a 4 hombres

En San Juan , una investigación por presunto narcotráfico derivó en la detención de cuatro hombres y el secuestro de seis kilos de cocaína, armas, documentación y dos vehículos tras una serie de operativos denominado “Delfín Blanco” que concluyeron el último sábado.

Según informó el medio Tiempo de San Juan , los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia luego de una pesquisa que avanzaba desde hacía tiempo . El operativo incluyó intervenciones en Capital y Rawson , donde las fuerzas de seguridad habrían observado el traslado de una caja con parte de la droga y lograron interceptar dos vehículos vinculados con la causa.

Uno de los procedimientos tuvo como eje una Toyota Hilux que fue frenada en la zona de avenida Circunvalación y Paula Albarracín, en Capital. En esa requisa, los investigadores hallaron parte de los elementos incorporados a la causa, entre ellos la cocaína y armas .

El segundo vehículo, un Renault Logan , fue interceptado en inmediaciones de Urquiza y República del Líbano, en Rawson. A partir de ambos procedimientos, los pesquisas secuestraron un total de seis kilos de cocaína , además de documentación que también forma parte del expediente judicial.

Tras los operativos, quedaron detenidos Wilson Tejerina y Gorover Villa Lobos Solís , ambos de nacionalidad boliviana, además de Manuel Soraide y Nicolás Leonardo Villegas Luna , domiciliados en Rawson. Los cuatro sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la maniobra investigada.

Un operativo de la Policía Federal Argentina en Caucete dejó al descubierto otra causa reciente por venta de cocaína en San Juan . Un hombre fue detenido dentro de una vivienda del barrio Juan Jufré, donde los investigadores aseguraron haberlo encontrado en pleno fraccionamiento de la droga . El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y sumó evidencia vinculada con una presunta maniobra de comercialización al menudeo.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. En la misma línea, San Juan 8 informó que la pesquisa se había iniciado a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre un inmueble presuntamente utilizado para el acopio, la distribución y la venta de estupefacientes .

Cuando los agentes irrumpieron en el domicilio encontraron al principal sospechoso en plena tarea de fraccionamiento del estupefaciente. Ese escenario permitió su detención inmediata y, al mismo tiempo, evitó que pudiera desechar pruebas o alejarse del lugar antes de la requisa. El hallazgo fue incorporado como una de las piezas centrales del expediente.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores secuestraron clorhidrato de cocaína dividido en dosis pequeñas , una modalidad que suele asociarse con la venta directa al consumidor. A eso se sumaron balanzas de precisión , dinero en efectivo y otros elementos que quedaron bajo análisis como parte de la causa. Tras el procedimiento, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, vinculado a una investigación por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado, con coordinación de Mariana Gauto Baloc, del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos . La autorización judicial para avanzar con el allanamiento y la detención fue emitida por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la magistrada Eliana Beatriz Ratta Rivas.

Este hecho se sumó a los operativos recientes en San Juan vinculados con la venta de cocaína. Aunque no se han revelado conexiones claras entre la presente investigación y otros procedimientos, los expedientes pusieron en evidencia la continuidad de causas vinculadas al comercio de droga en varios sectores de la provincia.

Fuente: Infobae