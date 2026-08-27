Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados de todo el país que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en septiembre un incremento del 2,11% , debido a la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11% , en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional , según los haberes percibidos:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses , el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años . Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación