El incómodo momento que vivió la mamá de Tini con Yanina Latorre al aire: “No digas que te llamé”

Estalló el escándalo en la familia Stoessel y todo parecería indicar que, por el momento, no habría punto de retorno. LA NACION pudo confirmar que hace tres meses Martina “Tini” Stoessel renunció a la representación artística de su padre Alejandro Stoessel . A partir de esto, y en medio de sospechas sobre el valor real de su patrimonio, la cantante solicitó una auditoría, la cual habría evidenciado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias. Se habla de una cifra de 70 millones de dólares. En medio del escándalo, quien irrumpió en escena fue la madre de la artista, Mariana Muzlera , quien llamó por teléfono en vivo a Yanina Latorre y protagonizó un momento de extrema tensión.

En la emisión del miércoles 26 de agosto en Sálvese quien pueda (América TV) abordaron la interna familiar entre los Stoessel. En medio del debate, Yanina Latorre informó que Muzlera, que en el pasado integró su grupo de amigas pero de quien lleva tiempo distanciada, la estaba llamando por teléfono en vivo. Decidió atenderla. “Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?” , le aclaró la conductora y ella le dijo: “Perdoname, no sabía que estabas al aire ”.

“Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termine?”, insistió Latorre. “Sí, pero no digas que te llamé, por favor ”, respondió Muzlera con un tono que reflejaba angustia. “Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes, quédate tranquila”.

A través del micrófono que estaba abierto, se escuchó que Muzlera le pidió por favor a Latorre que no dijera que habló con ella . A partir de esto, la conductora le avisó que iba a cortar la llamada porque estaba al aire. “La entiendo porque está pasándola mal, y yo no me voy a meter con Mariana”, remarcó tras finalizar la comunicación telefónica.

Si bien no es preciso saber si una vez que finalizó el programa las mujeres volvieron a comunicarse, trascendió lo que presuntamente Muzlera habría querido decirle a Latorre inicialmente. “Yanina no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba a abajo”, dijo Pepe Ochoa al término de la emisión del miércoles de LAM (América TV). “ Está furiosa , enojada por lo que Yanina dijo en la radio. Mariana es brava”, sumó.

¿Qué dijo Yanina Latorre? A partir del escándalo, la conductora de Yanina 107.9 (El Observador) especuló en que posiblemente los padres de la cantante le habrían habilitado una cuenta con 5000 dólares “para que use y se le acababa rápido”. “A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos no tiene para pagar el auto , la comida, pero porque no se lo habilitan y viste que, como es Tini, todo se lo regalan”, advirtió.

A partir de esto, dio un dato que no pasó inadvertido y que habría enfurecido a su examiga. Deslizó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera monitorearían todos los gastos que haría su hija. “Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo un seguimiento . Cuando lo vi, me horrorizó ”, lanzó.

Fuente: La Nación