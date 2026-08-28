Se le incendió la bicicleta eléctrica dentro del departamento y tuvieron que evacuar el edificio

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Un incendio generó momentos de tensión durante la noche del jueves en un edificio de barrio Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Alrededor de 40 personas debieron autoevacuarse de manera preventiva luego de que se desatara un foco dentro de un departamento ubicado sobre Obispo Salguero al 600.

Según informó la Policía, las llamas se habrían iniciado en la batería de litio de una bicicleta eléctrica que se encontraba conectada a una fuente de carga.

Personal de la Subdirección de Bomberos acudió rápidamente al lugar y trabajó para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del edificio.

En medio del episodio, un hombre de 35 años sufrió un corte en la mano derecha luego de romper un vidrio para retirar un matafuego. Fue asistido por un servicio de emergencias y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Debido a la presencia de humo y fuego dentro del departamento, unas 40 personas abandonaron el edificio por sus propios medios como medida preventiva.

Bomberos lograron controlar la situación y trabajaron en el departamento donde se originó el incendio, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el desperfecto en la batería de la bicicleta eléctrica.