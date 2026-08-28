El papá de Tini Stoessel atacó a piedrazos a periodistas en medio del escándalo por su patrimonio

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Alejandro Stoessel quedó nuevamente en el centro de la escena en medio del conflicto familiar relacionado con el patrimonio de su hija, Tini Stoessel. El productor protagonizó un tenso episodio con periodistas que se encontraban frente a su vivienda de San Isidro.

Según imágenes difundidas por medios televisivos, Stoessel se habría acercado a un balcón de la propiedad y habría arrojado objetos hacia los cronistas que estaban del otro lado de la calle.

El episodio habría ocurrido alrededor de las 13.30. En las imágenes se observa al productor levantando una de sus manos y lanzando lo que aparentaría ser una piedra en dirección a los periodistas que realizaban una guardia frente a la vivienda.

El hecho se produjo luego de que distintos medios comenzaran a informar sobre una presunta disputa familiar vinculada al manejo del patrimonio de Tini. Según trascendió, la cantante habría solicitado una auditoría para conocer la situación de sus bienes y de una fortuna estimada en unos 70 millones de dólares.

Además, en los últimos días tomó relevancia una situación relacionada con una tarjeta de crédito. Según versiones periodísticas, Tini habría intentado comprar una cartera de 2.500 euros, pero la operación habría sido rechazada debido a un supuesto límite de 2.000 euros establecido para sus compras.

Horas antes del episodio, una cronista de televisión también había denunciado que Stoessel la increpó e insultó desde el balcón de su casa cuando el equipo periodístico se encontraba en la calle.

“¿Quiénes son? ¿Qué hacen acá?”, habría gritado el productor, según relató la periodista. También habría advertido que llamaría a la Policía para que los cronistas se retiraran del lugar.

Por su parte, Mariana Muzlera, madre de Tini, cuestionó la presencia de periodistas frente a la vivienda y denunció una supuesta invasión a la privacidad. A través de sus redes sociales aseguró que iniciaría acciones legales junto a Alejandro Stoessel contra una de las personas que se encontraba frente a la propiedad.