Se entregó el acusado de dejar una nota narco sobre el cuerpo de un jubilado asesinado en Rosario

Un joven de 18 años se presentó este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario y quedó detenido como presunto cómplice del homicidio de Roberto Ferrari , el jubilado de 82 años asesinado a balazos a fines de mayo frente a un supermercado chino .

Según la investigación, el cuerpo de la víctima fue utilizado para dejar un mensaje dirigido a un preso de alto perfil.

Williams Laureano T . se entregó luego de que su familia fuera allanada en varias oportunidades. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Franco Miatello, y la Policía de Investigaciones lo buscaban en relación con el crimen ocurrido el 27 de mayo en Sanguinetti al 5200, barrio Moderno.

En los próximos días será imputado como coautor del hecho.

Ferrari se encontraba sentado en la vereda, como era su costumbre, conversando con vecinos cuando un adolescente le disparó a bocajarro en la cabeza.

El objetivo, de acuerdo con la investigación, no era el propio jubilado ni el local comercial, sino emplear el cadáver como “sobre” para depositar una nota. El texto estaba dirigido a Gabriel Lencina , alojado en la cárcel de Piñero, y contenía un reproche: “Dejá de matar gente inocente en la Vía Honda”.

Una de las hijas de la víctima relató al día siguiente que su padre “estaba sentado como siempre charlando ahí, como hace con los vecinos de la avenida”. Aclaró que no se trató de un ataque contra el supermercado chino y que en ese mismo lugar suelen sentarse otras personas mayores del barrio.

La familia destacó que Ferrari había dedicado gran parte de su vida al trabajo comercial y que “siempre fue carnicero”.

Esa misma noche del 27 de mayo, cuatro hombres fueron detenidos en un domicilio de Zolá al 3600 por haber resguardado a los homicidas antes y después del crimen. Se trata de Daniel Rolando Vega (29), su padre Daniel (61), Sebastián Insaurralde (24) y Nahuel Vega (19) . Los cuatro continúan detenidos y fueron imputados por encubrimiento agravado.

Fuente: TN