Se conocieron los chats entre Candela Arizaga y su primer abogado durante el episodio con Facundo Moyano

“Te pido por favor que guardes mi honor y digas que te ayudé, que es la verdad. Y que claramente nadie me dio nada ”, le escribió el abogado Diego Storto a Candela Arizaga , la novia de Facundo Moyano .

Storto finalmente no representó a Arizaga cuando la joven declaró ante la fiscal fiscal Florencia Nocerez , quien conduce una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad y está a cargo de la investigación. La joven estuvo acompañada por otro letrado, Roberto Herrera.

Fuente: La Nación