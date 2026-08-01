Saquearon la mercadería de un camión que volcó en la autopista Córdoba-Rosario

Un episodio inédito se registró en las últimas horas en la autopista Córdoba-Rosario cuando un camión que transportaba lácteos volcó y los automovilistas y vecinos de la zona se acercaron para saquear la mercadería .

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro cinco de la autopista, a la altura de Funes, cerca de las 18 del viernes, y se dio en medio del fuerte temporal que azotó al país y que replicó con más fuerza en diversas zonas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El conductor resultó ileso.

Según el relato del conductor, el accidente se produjo debido a una maniobra que debió realizar para evitar un choque. El hombre contó que el automovilista que tenía por delante en el carril frenó repentinamente y eso generó que perdiera el control del vehículo .

El camión se dirigía hacia Rosario y quedó volcado sobre el cantero central . El conductor no sufrió heridas y tampoco hubo otros autos involucrados, consignó Rosario 3 .

El tramo de la autopista comenzó a colapsar debido a los automovilistas que retrasaban su marcha para acercarse y tomar alguno de los productos.

A su vez, con el correr de las horas vecinos cercanos empezaron a cruzar el camino desde distintos puntos para llevarse artículos.

El camión trasladaba sobre todo cajas de leche y manteca . Según se puede observar de imágenes que trascendieron en redes sociales, las personas se organizaron para saquear por completo la mercadería.

De acuerdo a uno de los videos, algunos subieron a la parte superior del vehículo y empezaron a arrojarle los artículos a aquellos que estaban sobre el césped , al lado del camino.

El hecho se produjo a pesar de la presencia de Gendarmería, la Policía local y los agentes de Corredores Viales, que trabajaban en la zona desde el inicio del incidente.

El accidente se produjo a solo días de un siniestro fatal que ocurrió en la misma autopista, que une Córdoba con Rosario . El episodio se dio el jueves por la mañana cuando tres personas murieron y otra resultó gravemente herida en un choque.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 515, en la zona de la localidad cordobesa de Morrison, a las 9, cuando una Toyota Hilux perdió el control e impactó contra el guardarraíl de la banquina y un cartel ubicado al costado del camino.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Scharer , de 29 años; Bárbara Kan , de 51; y Fabiana Delgado , de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente fue identificado como Jorge Carabajal , de 47 años y con domicilio en Capilla del Monte. El hombre era el conductor de la camioneta y sufrió heridas graves, motivo por el cual los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Fuente: La Nación