A los 78 años. Murió el actor Enrique Otranto, de larga trayectoria en cine, teatro y televisión

Falleció el actor Enrique Otranto, que tuvo una extensa trayectoria artística en teatro, el cine y la televisión del país. La noticia de su muerte se conoció por un comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Enrique Hugo Abel Otranto, tal su nombre completo, había nacido el 2 de diciembre de 1947. Su fallecimiento se produjo el 31 de julio pasado.

En teatro, comenzó con el actor Danilo Devizia en diferentes espectáculos de de café concert, como ¡…Y dos de cuerpo! C on este tipo de obras presentados se presentaron en pequeños espacios de distintos puntos del país.

A lo largo de su carrera, integró los elencos de numerosas obras, como ¡No te mueras nunca…! , El misántropo , El chalé de Gardel , Las aventuras de Paloma , Lily-Lily , Escándalo internacional , Las ridículas preciosas , Soufflé , A la lata, al latero (historia de un pueblo entero) , El Zorro , Dando pasos , Dos señores malcriados , Diatriba de amor contra un hombre sentado , Las de enfrente , Cuatrimonios y Me llamo Juan Ramón Jiménez . Además, formó parte del ciclo Teatro Abierto 83 con la obra Hoy se comen al flaco .

En cine, participó en producciones como Historias mínimas , Tiempo de revancha , Los chicos de la guerra , Flores robadas en los jardines de Quilmes , Tacos altos , Correccional de mujeres , Siempre es difícil volver a casa , El sueño de los héroes , La discoteca del amor , y Ay, Juancito, entre otras.

En televisión, también desarrolló una sostenida carrera actoral. Integró el elenco de ficciones como Hombres de ley , Nano , Los buscas de siempre , Los especiales de ATC , Lo imperdonable , Mesa de Noticias , Agustina, La Casa Nostra , La bonita página , El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena , Un cortado – historias de café , Es de noche y el Chantecler y la versión televisiva de Esperando la carroza .

Fuente: La Nación