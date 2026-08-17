Ruta 40 trágica: un conductor murió al caer con su auto al lago Lácar y otro está en terapia intensiva tras un vuelco

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El tramo cordillerano de la ruta nacional 40 fue escenario de dos graves siniestros viales durante este fin de semana largo . Los accidentes, ocurridos en cercanías de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, provocaron la muerte de un hombre, mientras que otro conductor permanece internado en terapia intensiva.

El primer hecho ocurrió el sábado alrededor de las 21, a la altura del kilómetro 2058, sobre el Camino de los Siete Lagos. Un automóvil Toyota Yaris que circulaba desde Cipolletti hacia Villa La Angostura perdió el control, se despistó y dio múltiples tumbos hasta terminar volcado en la banquina contraria.

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor de 61 años, su hijo de 22 y un tercer acompañante oriundo de Mendoza . Debido a la violencia del impacto, el hombre de 61 años sufrió heridas de gravedad y permanece internado en terapia intensiva . Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, de Villa La Angostura, fue derivado a la Clínica Chapelco, en San Martín de los Andes. Sus acompañantes resultaron con lesiones leves y fueron dados de alta a las pocas horas.

Los peritajes preliminares descartan la participación de terceros o la presencia de hielo negro, como se denomina a la capa de hielo muy fina y transparente que se forma sobre las rutas en época invernal. La hipótesis principal apunta a una maniobra desafortunada sobre la calzada húmeda por la lluvia.

El segundo siniestro se produjo ayer a la tarde, alrededor de las 17, cerca del acceso a la playa Catritre, en las afueras de San Martín de los Andes. Un Volkswagen Suran de color gris se despistó de la ruta 40 y cayó por un precipicio de unos 90 metros hasta quedar semisumergido en las aguas del lago Lácar .

Tras un intenso operativo de rescate que involucró a buzos de Bomberos Voluntarios, la Prefectura Naval, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la policía, se confirmó el hallazgo de un único ocupante sin vida dentro del habitáculo . La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años.

Según trascendió, horas antes del siniestro, la expareja de Coliluan había radicado una denuncia por su desaparición tras mantener una fuerte discusión . Debido a estos antecedentes, las autoridades investigan la posibilidad de que el hecho se haya tratado de un acto intencional.

Ante estos sucesos y las condiciones climáticas imperantes en la región, desde Vialidad Nacional solicitan extremar las precauciones al circular por la cordillera debido a la inestabilidad climática y las alertas por nevadas y lluvias en la región . Actualmente, el estado de las rutas en Neuquén y Río Negro se encuentra condicionado por las nevadas, las bajas temperaturas y la presencia de hielo en la calzada.

La ruta nacional 40 en Siete Lagos y el tramo entre Bariloche y El Bolsón se encuentra transitable con extrema precaución debido a calzada húmeda y bancos de niebla espesa. El uso de cadenas es obligatorio. En tanto, el tramo Rinconada-Zapala está habilitado solo para vehículos livianos, ya que presenta barro, hielo y nieve en banquinas. Allí está prohibida la circulación nocturna.

Asimismo, la ruta nacional 237 entre Piedra del Águila y el empalme con la RN 40 está transitable con precaución: se registra hielo por sectores y baja visibilidad. Las cadenas son obligatorias en Collón Curá y Confluencia.

La ruta nacional 23 se encuentra transitable con restricción, solo para vehículos livianos con cadenas, mientras que la ruta provincial 13 (entre Primeros Pinos y Litrán) permanece intransitable con corte total por acumulación severa de nieve e hielo. Finalmente, la ruta nacional 242 (entre Las Lajas y el paso fronterizo Pino Hachado) está habilitada con precaución de 9 a 18, con uso obligatorio de cadenas.

Fuente: La Nación