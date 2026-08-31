Rompió una vidriera a cabezazos y robó la caja registradora de una cafetería

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Un delincuente protagonizó un insólito robo en una cafetería recientemente inaugurada en el barrio porteño de Villa Devoto. El hombre rompió la vidriera del local a cabezazos y se llevó la caja registradora.

El hecho ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana del viernes 28 de agosto, en la esquina de Epecuén y Ladines, a pocas cuadras de la avenida General Paz.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa a un hombre con una campera negra con capucha y el rostro cubierto intentando romper el vidrio del frente del comercio, primero con un objeto contundente y luego utilizando su propio cuerpo.

Como el cristal tipo blindex resistía los golpes, el delincuente comenzó a darle cabezazos a la vidriera hasta conseguir abrir un agujero. Luego ingresó por la abertura, se dirigió hacia el mostrador, tomó la caja registradora y escapó por el mismo lugar.

El propietario descubrió el robo durante las primeras horas de la mañana, cuando llegó al local para comenzar la jornada.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B acudieron al lugar y realizaron un rastrillaje en las inmediaciones. Durante el operativo encontraron la caja registradora.

El dueño del comercio lamentó los daños provocados y expresó su bronca por el esfuerzo que implica emprender. “Vos querés emprender, querés salir adelante... y viene uno y te rompe todo”, señaló.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía N° 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, bajo la carátula de robo.