MADARIAGA: Hurtaron herramientas y cables en distintos hechos registrados en las últimas horas

MADARIAGA

Una serie de denuncias por hurtos perpetrados en los últimos días en General Madariaga puso en alerta a vecinos y trabajadores de la construcción. Entre los hechos reportados se destacan sustracciones de herramientas de trabajo y cables en obras en edificación, así como el hurto de elementos desde la caja de un vehículo estacionado.





Robo millonario de cables y picaportes en una obra céntrica





El hecho de mayor cuantía económica ocurrió en una propiedad en construcción ubicada en la intersección de las calles Caseros y Mitre. Al arribar al lugar por la mañana, los encargados de la obra constataron que tanto la puerta de ingreso como el portón del garaje se encontraban abiertos.





En el interior, advirtieron que el tablero eléctrico principal había sido desarmado con la intención de extraer el cableado general. Al no lograr concretar esa maniobra en su totalidad, los delincuentes retiraron los cables pertenecientes a las fichas que ya se encontraban pasados e instalados dentro de los caños corrugados de la pared. Asimismo, se detectó la sustracción de 5 pares de picaportes de bronce con detalles en relieve de las puertas interiores.





El valor total de lo sustraído fue estimado en más de un millón de pesos. La obra no contaba con cámaras de seguridad ni servicio de sereno nocturno.





Sustraen una amoladora olvidada en la vía pública





En otro sector de la ciudad, sobre la Avenida Buenos Aires entre calles 15 y 17, se registró la sustracción de una herramienta eléctrica de alto valor comercial.





De acuerdo con la presentación policial, tras finalizar la jornada laboral, uno de los trabajadores olvidó sobre la vereda una amoladora color roja marca Milwaukee. Al regresar al día siguiente para retomar las tareas, la herramienta ya no se encontraba en el lugar.





Se precisó que la estructura de la obra no presentó daños ni forzaduras, y que el valor del artefacto sustraído ronda los $500.000. En las inmediaciones del lugar existen cámaras de seguridad y domos municipales que podrían aportar datos para la identificación del responsable.





Se llevaron herramientas de trabajo de la caja de una camioneta





El tercer hecho denunciado tuvo lugar en pleno centro de la localidad, en la esquina de las calles General Madariaga y Moreno.





El damnificado había dejado estacionada su camioneta Volkswagen Saveiro negra para ingresar a un comercio de la zona. Al salir, aproximadamente media hora más tarde, constató que le habían sustraído de la caja trasera una masa con mango de madera y una pala de acero.





El vehículo no presentó ningún tipo de daño. En la zona operan cámaras de vigilancia municipales, por lo que la policía trabaja en el análisis de las imágenes para dar con el autor del hecho.