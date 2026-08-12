Rohit Lakhwani, investigador: “Los mosquitos podrían estar desarrollando resistencia al insecticida”

Los mosquitos pueden contagiar diferentes enfermedades capaces de matar hasta 40.000 personas al año . Frente a este panorama, un estudio de la Universidad de Delhi , en India, descubrió que una cepa de la especie Ae. aegypti , portadora y transmisora del dengue, zika y fiebre amarilla , habría desarrollado resistencia al repelente más usado del mundo, compuesto por la α-cipermetrina .

La noticia se dio a conocer después de publicarse el análisis en la revista Frontiers in Tropical Diseases , en la que investigadores multidisciplinares detectaron por qué este tipo de mosquito no muere al estar expuesto al insecticida, sino que resiste y su sistema inmune se haría más fuerte .

El primer autor del estudio, el Dr. Rohit Lakhwani , investigador de la Universidad de Delhi, manifestó en el artículo: “Demostramos que una población de mosquitos Ae. aegypti de la India presentó una tasa de mortalidad del 97,91 % al ser expuesta a la dosis diagnóstica recomendada de α-cipermetrina. Esto es una señal temprana de que estos mosquitos podrían estar desarrollando resistencia a este insecticida” .

Por su parte, la Dra. Sarita Kumar, profesora del Departamento de Zoología de la Universidad de Delhi, coincidió con su colega y dijo: “Hay que comprender los mecanismos biológicos que permiten a los mosquitos sobrevivir a este insecticida; mientras la resistencia aún está en sus primeras etapas, es ventajoso”.

Según los datos que se registraron, los insectos poseen enzimas de desintoxicación , que son proteínas que producen de forma natural para defenderse de las sustancias tóxicas, a menudo a las pocas horas de la exposición.

“Cuando un insecticida entra en el cuerpo de un mosquito, activa un sistema de alarma celular. Esto desencadena una cascada de respuestas dentro de las células del insecto y aumenta la producción de proteínas defensivas” , detalló Kumar.

De este modo, las enzimas de desintoxicación se unen a las moléculas del insecticida, rompen los enlaces moleculares y dejan atrás compuestos menos dañinos que pueden excretarse fácilmente.

Los investigadores descubrieron que la β-esterasa (una enzima especializada en la degradación de compuestos específicos presentes en insecticidas como la α-cipermetrina) era la más reactiva ante el insecticida. Su actividad aumentó más de 21 veces tras la exposición y se unió fuertemente a las moléculas del insecticida . Esto sugiere que esta enzima es el principal mecanismo mediante el cual los mosquitos se defienden de la α-cipermetrina .

La prueba mostró que “los mosquitos pueden aumentar drásticamente la producción de una enzima particularmente eficaz cuando se exponen a una amenaza . Otras enzimas presentan una actividad más general contra diversas toxinas, pero es posible que no sean las más adecuadas para este insecticida en particular”, concluyó Kumar y advirtió que de momento su estudio sirvió para comprender cómo evoluciona el sistema de defensa de este insecto .

Fuente: La Nación