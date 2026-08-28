Robo a mano armada, persecución, choque con patrulleros y vuelco: el raid de película que acabó con cuatro detenidos

Un violento robo tuvo lugar este martes por la tarde noche en un mini market de la localidad santafesina de Funes. Cuatro delincuentes armados abordaron y maniataron a los dueños y se llevaron dinero en efectivo y una camioneta para escapar del lugar.

Pero en la huida, fueron interceptados por la Policía, quienes los persiguieron por más de 13 kilómetros. En Rosario y tras la intensa persecución, la camioneta robada terminó volcada luego de impactar contra dos patrulleros.

Tres mayores y un menor resultaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Uno de los mayores, con frondoso prontuario delictivo. De milagro no hubo heridos.

Todo comenzó a primera hora de la noche, previo a las 21, cuando tres individuos mayores y un menor de 13 años abordaron a los dueños de un mini market ubicado sobre la Ruta Nacional N°9 y Las Heras, en Funes.

Según relató el dueño del local, los delincuentes ingresaron al comercio armados y a través del amedrentamiento, los precintaron y encerraron junto a su madre y un cliente que estaba en el local, durante casi 45 minutos . Dieron vuelta todo el comercio.

Se llevaron cerca de un millón de pesos en efectivo, mercadería del local, electrodomésticos y la camioneta del dueño del lugar , una Ford Ranger blanca modelo 2015, que estaba estacionada en la puerta.

"Alrededor de las 20.30 o 21, cuatro sujetos irrumpieron armados en un autoservicio ubicado en Funes realizando un robo calificado. Entraron con armas de fuego y con amenazas", consignó una fuente policial.

Y agregó: "Maniataron a las personas que estaban en el interior del comercio, y sustrajeron dinero en efectivo, celulares, y mercadería que estaba en el local", confirmó.

El parte policial da cuenta que la Ford Ranger fue interceptada sobre calle Catamarca y la Ruta Nacional N°9 por el personal de comando de Funes y luego del alerta emitido al 911, se inició una vertiginosa persecución.

Inicialmente fueron perseguidos por policía local y luego por Policía de Rosario mientras se desplazaban por Ruta 9", consignó el policía durante la entrevista.

Hubo una persecución de más de 13 kilómetros y atravesaron dos barricadas policiales. En el raid, los sospechosos embistieron a una moto que iba con dos personas y terminaron detenidos cerca del cruce de avenida Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre, luego de impactar contra un auto marca Siam Qirion y dos patrulleros policiales que formaban parte de una segunda barricada más reforzada. Concluyeron volcados .

Según reportó la policía, hubo tres mayores detenidos: 22, 26 y 28 años respectivamente; y un menor de 13 años. " Uno de los detenidos cuenta con un frondoso prontuario y es muy conocido por la Policía de la zona norte de la ciudad", ratificó el jefe policial a medios locales.

Y completó: "Tras atraparlos, secuestramos un revólver calibre 22 largo, cartuchos y vainas y una pistola 9 milímetros. En principio se había dicho que eran réplicas pero no. Desmentimos esa información. Son pistolas reales y estaban cargadas como para disparar", aseguró.

Fuente: Clarín