Quiso intercambiar a sus hijos por una camioneta: la madre de los chicos lo denunció y quedó detenido

Un hombre de 38 años que pretendía intercambiar a dos de sus hijos por una camioneta quedó detenido este miércoles luego que su ex, madre de los menores, lo denunciase al conocer sus intenciones. Ocurrió en la localidad de Aristóbulo del Valle, en Misiones y, según se supo, el sospechoso tendría antecedentes penales.

El insólito caso se inició con un mensaje de audio de Whatsapp en el que el hombre, padre de cuatro hijos, le contaba a su ex pareja y madre de los chicos que quería intercambiar a dos de ellos por el vehículo.

La mujer, se acercó hasta la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle, en donde le mostró la grabación a las autoridades e hizo la denuncia correspondiente contra el padre de los menores.

Rápidamente tomó intervención al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá, que ordenó una serie de medidas para proteger a los menores, atrapar al hombre que pretendía intercambiarlos y resguardar la prueba.

Alrededor de las 23 de este miércoles, la Policía de Misiones allanó un domicilio del barrio Municipal, donde encontraron y detuvieron al padre de los chicos, que fue identificado como Ramón V..

Fuentes policiales confirmaron que los chicos habían quedado a cuidado de su padre tiempo atrás, en un momento en que su madre había tenido que ser internada producto de una crisis.

Tras el operativo, el Comisario Mayor Omar Michelitsch, jefe de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, indicó en diálogo con Canal Doce de Misiones que el detenido tendría antecedentes por delitos contra la propiedad y consumo de estupefacientes.

"No se descarta que haya estado bajo el efecto de estupefacientes mientras realizó el audio" , anticipó. En tanto, los cuatro hijos de la pareja, de 11, 9, 5 y un año y ocho meses, quedaron provisoriamente a resguardo de una tía paterna.

En diálogo con C6Digital , Diego Lafata, juez que interviene en la causa, optó por no dar precisiones sobre el lugar en donde se encuentran los chicos, pero indicó que "su integridad psíquica y mental es lo primordial en este momento" .

Según indicó La Voz de Misiones , durante el operativo se secuestraron tres celulares: el de la madre de los nenes, el de su padre y un tercero vinculado a una otra persona cuyo vínculo con el caso es materia de investigación.

Los investigadores esperan que los teléfonos puedan sumar más precisiones sobre el caso y ayuden a ubicar a otros posibles involucrados.

La causa, que quedó caratulada como "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución" avanzará ahora para intentar establecer quién era la persona que ofreció el vehículo y los motivos detrás del fallido intercambio.

Fuente: Clarín