Lavado fitness: nueva modalidad para blanquear dinero de las organizaciones criminales

La Inteligencia artificial lo define así: "Un gimnasio es un lugar cerrado con máquinas y pesas para hacer ejercicio". Lo que no dice la IA es que el negocio del fitness se está convirtiendo en uno de los preferidos de las bandas criminales para lavar dinero . En parte porque, como otros negocios (hotelería, lavaderos de autos), permite simular una afluencia de público ficticia; en parte también porque la compra de equipamiento e inmuebles permite inflar los precios de las operaciones.

Ambos métodos ayudan a mezclar el dinero ilegal con el legal. ¿De qué negocios? De cualquiera: narcotráfico, contrabando de todo tipo, juego ilegal, trata. Puntualmente en el último mes dos casos saltaron en Chaco. El más visible fue el relacionado con la esposa y los dos hijos de Luis "El Gusano" Menocchio (64), un super villano condenado a dos cadenas perpetuas que, al parecer, manejaba comercio de marihuana y cocaína desde la cárcel de Rawson.

No es que la instalación de gimnasios de lujo sea una novedad absoluta en el blanqueo de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) viene advirtiendo desde hace años que "las empresas que manejan grandes volúmenes de efectivo pueden inflar los ingresos legítimos en efectivo para ocultar el depósito de los fondos recaudados ilícitamente”.

Pero el lavado fitness es más complejo que eso y los casos de Chaco dieron una señal de alarma. Por eso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) prepara una guía para ayudar a los fiscales a detectar más casos: cómo detectarlos, dónde mirar, como reunir prueba sólida

Cuando se piensa en lavado de dinero, sobre todo del narcotráfico, se piensa en restaurantes, hoteles estacionamientos y lavaderos de autos. Es famosa la escena de la serie Breaking Bad (que trata del negocio de la metanfetamina) en la que la esposa de Walter White simula la facturación a clientes en su lavadero saludando, como si fueran personas, a los tickets con los que simulará una facturación inexistente.

El mecanismo consiste en mezclar ingresos lícitos e ilícitos hasta hacer que no se puedan diferenciar unos de otros. Esto pasa con el negocio de los gimnasios . Pero existe otra vía muy usada de reciclaje de efectivo, el lavado como inversión: convertir fondos de origen ilegal en máquinas, inmuebles, reformas, autos, bienes de todo tipo. Por eso es fundamental el análisis del crecimiento económico de las empresas sospechadas.

La causa -que explotó en Chaco el pasado 7 de agosto- comenzó por el testimonio de un arrepentido y terminó con 18 allanamientos y un despliegue de 200 gendarmes y 50 policías chaqueños. El objetivo principal de la jueza federal Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini fue la cadena de gimnasios Exen, que llamó la atención de la Justicia Federal por su rápida expansión y algunos detalles como que una sucursal de lujo se inauguró en uno de los pueblos más pobres de la provincia.

Según la información difundida por la página Fiscales.gob.ar , del Ministerio Público Fiscal, "entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena alcanzó siete sucursales, distribuidas entre Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, con otra sede en desarrollo en Corrientes y una estructura comercial cuya dispersión territorial alcanzaría además a Paraguay". Todo esto con un valor en equipamiento de 1,43 millones de dólares

En una comparación parcial entre activos constatados y facturación relevada, los investigadores estimaron bienes por US$ 989.793 frente a facturas por aproximadamente US$ 407.743 : una diferencia cercana a US$ 582.049 , equivalente al 58% del activo fijo relevado en ese universo".

"Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", sintetizó el fiscal Sabadini.

Durante los allanamientos de la primera semana de agosto quedo registrada una llamada en la que la novia de uno de los detenidos le avisa uno de los dueños del gimnasio que la Policía estaba en una de las sucursales de Exen. Cuando llegaron a la casa del empresario lo sorprendieron quemando documentación en la parrilla.

Por ahora el caso tiene cinco imputados principales: los hermanos Federico y Nicolás Clinis Canal , su madre, María Graciela Canal , y sus socios Mauro Lugo Heim y Yamil Gane . Se cree que en los próximos días la jueza Niremperger resolverá su situación procesal.

La red investigada son 4 gimnasios, todos de la cadena Viva Fit House . Todos del mismo nivel de sofisticación que los Exen. El primero lo abrieron en 2021 y los otros tres entre 2024 y 2025. Los principales investigados son los hijos de Luis "El Gusano" Menocchio, Luciano (38) y Lucas (45) , aunque también fueron imputadas sus parejas y su madre, la exesposa de Menocchio.

El megaoperativo contra el clan Menocchio fue ordenado por el juez federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral. Participaron policías antidrogas de Chubut y del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, e incluyó allanamientos en distintos puntos de Chubut (la cárcel de Rawson, Trelew, Puerto Madryn) Chaco, Misiones y Jujuy.

Participaron 450 policías -entre federales y provinciales- y hubo 30 detenidos cuyas indagatorias llevarán entre dos y tres semanas. Sólo en Chubut hubo 17 detenidos -nueve mujeres y ocho hombres-, se secuestraron 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares y diez vehículos

El expediente que tramita en Rawson es por narcotráfico, pero una pata importante de la investigación terminó siendo la del lavado de dinero, que está en plena investigación.

Invertir demasiado, demasiado rápido y sin una explicación económicamente satisfactoria acerca del origen del capital. Ese es uno de los puntos principales a tener en cuenta para detectar esta modalidad, el lavado fitness: dinero sucio detrás de un negocio que vende salud.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín