Robaron cuatro obras renacentistas de “extraordinario valor” de un museo en Sicilia

MILÁN.- Cuatro obras de “extraordinario valor” atribuidas al pintor renacentista siciliano Antonello da Messina fueron robadas durante la noche del sábado del Museo Regional de Messina (MuMe), en Sicilia. Según una estimación del experto en arte Alberto Fiz , las piezas sustraídas tienen un valor conjunto de entre 70 y 80 millones de euros.

El robo ocurrió alrededor de las 21.50 , durante las celebraciones por el feriado de Ferragosto y mientras se desarrollaba en la ciudad la tradicional procesión de la Vara. Los delincuentes lograron burlar los sistemas de alarma y las medidas de seguridad del establecimiento y se llevaron tres de los cinco paneles que se conservan del Políptico de San Gregorio , fechado en 1473, además de una tabla de doble cara que representa a la Virgen María y a Cristo muerto en una Piedad . Esta última fue retirada de una vitrina reforzada.

“Estamos desolados por lo ocurrido; eran dos de las obras más importantes y célebres de Antonello da Messina. Es una pérdida enorme para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte”, declaró Marisa Mercurio , directora del Museo Regional de Messina.

Tras el robo, la Fiscalía abrió una investigación y las fuerzas de seguridad realizaron peritajes en el museo para reconstruir cómo ocurrió la incursión y reunir pruebas que permitan identificar a los responsables. Los investigadores analizan, entre otras hipótesis, la posibilidad de que se trate de un robo destinado al mercado negro del arte y buscan determinar si el sistema de alarma funcionaba correctamente.

Las piezas sustraídas están pintadas sobre tablas de madera, por lo que no pueden enrollarse ni transportarse fácilmente. Además, su reconocimiento internacional dificulta su venta a través de los circuitos legales. Lynda Albertson , especialista en delitos contra el patrimonio artístico y directora ejecutiva de la Asociación de Investigación de Delitos Artísticos (ARCA), advirtió que obras de esta relevancia pueden terminar siendo utilizadas como garantía entre delincuentes o pasar de una organización criminal a otra.

El robo se produjo pocos meses después de que el Estado italiano adquiriera en una subasta de Sotheby’s en Nueva York el “Ecce Homo” , también de Antonello da Messina, por unos US$ 15 millones , una operación que volvió a poner en primer plano la obra del artista.

El alcalde de Messina, Federico Basile , calificó el hecho como “extremadamente grave y profundamente reprobable” y sostuvo que el robo resulta especialmente doloroso porque ocurrió durante una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

“Privar a la ciudad de obras de tal valor supone atentar no solo contra su patrimonio artístico, sino también contra la memoria, la cultura y la propia identidad de la comunidad de Messina”, afirmó Basile.

El MuMe permaneció cerrado este domingo mientras avanzaban las tareas de investigación. El museo alberga una importante colección de arte siciliano y es reconocido, entre otras piezas, por conservar obras de Antonello da Messina y Caravaggio .

El episodio ocurrió pocos días después de que la policía italiana anunciara la recuperación de tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse , valuadas en más de 10 millones de dólares, que habían sido robadas en marzo de una fundación ubicada cerca de Parma. Por ese caso fueron detenidas cinco personas.

Con información de Associated Press y ANSA

Fuente: La Nación