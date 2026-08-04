Revelaron un nuevo video del momento en que la influencer se fue de la casa de Facundo Moyano

Se conoció un nuevo video del episodio que involucra al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano y a la influencer de 23 años con la que se encontraba esta madrugada en un departamento del barrio porteño de Belgrano .

Las imágenes muestran a Candela Arizaga corriendo desorientada , apenas minutos después del hecho que dio origen a la intervención policial y a la investigación judicial.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes. Según el parte policial al que accedió TN , la mujer fue asistida poco después por personal del SAME, que la trasladó al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

En un primer momento, el informe policial indicó que la joven había señalado a Moyano por una presunta agresión. A raíz de esa denuncia, el exdiputado fue demorado y luego quedó detenido por disposición del fiscal Julián Pistone, acusado provisoriamente de lesiones leves y privación ilegalítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Sin embargo, horas más tarde la investigación sumó un giro. La influencer declaró ante la Justicia que Moyano no la agredió y sostuvo que todo el episodio fue consecuencia del consumo de drogas. En paralelo, el exdiputado se negó a realizarse los estudios de sangre y orina solicitados en el marco de la causa.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo sucedido. Entre las medidas ordenadas figuran el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la incorporación de los distintos registros audiovisuales, incluido este nuevo video.

Fuente: TN