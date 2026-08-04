“Repensar Argentina: el desafío del desarrollo argentino”, un reflexivo debate sobre las elites locales en base al estudio de una Universidad de Suiza

Con amplia participación de los empresarios más importantes de la Argentina, el auditorio del Malba fue sede de un reflexivo debate sobre cómo impactan las elites en el valor agregado para las sociedades que integran, a partir del estudio "Elite Quality Index (EQI)" de la Universidad de St. Gallen de Suiza.

La exposición tuvo entre destacados expositores al diplomático Rafael Grossi , director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y ahora candidato de Argentina para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). También participó el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga , rector del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS); y la bioquímica Raquel Chan , investigadora del Conicet.

Bajo el título "Repensar Argentina: El Desafío del Desarrollo Argentino", organizada por la Fundación SMS, con el respaldo de la Universidad de St. Gallen, la Embajada de Suiza y el apoyo de los diarios Clarín y La Nación , por primera vez la Universidad de St. Gallen presentó el capítulo sobre Argentina en el país. Basado en datos contrastables, Argentina se ubica en el Puesto 104 en el "Índice de Calidad de Élites", donde Singapur ocupa el primer puesto, seguido de Estados Unidos.

Pablo San Martín, presidente de la Fundación SMS y el embajador suizo Andrea Semadeni, remarcaron que la fortaleza de Suiza —cuarto en el ranking mundial de calidad de élites— radica en sus instituciones y en modelos empresariales orientados a la creación de valor sostenible. Mientras que el profesor Thomas Casas Klett, de la Universidad de St. Gallen, fue el encargado de presentar el índice que evalúa a 151 países por su capacidad de crear valor de las elites frente a la tendencia de extraer rentas.

El indicador pone a la Argentina en un lugar de alarma dado que Chile figura 37, Perú 50, o Egipto 95. Según Casas Klett, la diferencia es clara: "una élite de alta calidad trabaja para hacer crecer la torta, mientras que una de baja calidad trabaja para hacer crecer su propia porción”. El investigador señaló que “las instituciones son claves para el crecimiento económico” y que “cuanto más rico es un país, más pequeñas y medianas industrias tiene”. A su vez, marcó el déficit en la industria turística, que podría ser un motor para la economía argentina.

El profesor comparó el declive argentino con el ascenso de Corea del Sur, señalando que las élites coreanas tienen una cohesión de la que Argentina carece y una intolerancia absoluta hacia la inflación, a la que consideran un mecanismo de transferencia de riqueza de los pobres hacia los ricos.

Por su parte, Grossi aportó una visión global y pragmática, donde puntualizó que los países exitosos han logrado un "agreement on fundamentals" (acuerdo sobre lo fundamental). El argentino subrayó que el país posee "islas de excelencia" en sectores como el nuclear, espacial, biotecnológico y la agroindustria, que exportan conocimiento al mundo.

Citó como ejemplo el Instituto Balseiro y la capacidad de exportar reactores a Australia. Y se preguntó por qué estas islas no han logrado transformarse en un "continente" de desarrollo. Para Grossi, el liderazgo que crea valor es aquel que logra sentar en una misma mesa a sectores enfrentados.

En el segundo bloque, el politólogo y sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga y la científica Raquel Chan plantearon las dificultades tangibles en este escenario.

Zarazaga planteó que las instituciones argentinas son el reflejo de una “coalición extractivista" que se beneficia de privilegios y reglas de juego que bloquean el desarrollo. Propuso la necesidad de generar una "coalición de los buenos", un contrapoder de élites generadoras de valor que se atrevan a meterse en el "barro" de la política y las instituciones.

Lo más impactante de su discurso fue el llamado de atención sobre la disociación social: el 50% de los jóvenes en situación de vulnerabilidad no ven en el estudio o el trabajo un camino de integración. "Si la élite no es capaz de proponerle un futuro a Matías (un joven de un barrio popular sin recursos), no tenemos posibilidad de desarrollo alguno", sentenció Zarazaga, criticando tanto a las élites empresariales que solo piden bajar impuestos como a las religiosas que solo piden planes sociales.

Raquel Chan, responsable del desarrollo del trigo y soja HB4 resistentes a la sequía, advirtió sobre una "debacle" inminente: la exportación de investigadores. Señaló que Argentina está perdiendo el valor invertido durante 25 años en la formación de científicos que hoy emigran por sueldos que no cubren un alquiler. "Corregir no es destruir", afirmó, señalando que mientras países como Israel o Corea invierten hasta el 5% de su PBI en ciencia, Argentina ha retrocedido a niveles del 0,14%.

En el cierre, Thomas Casas Klett utilizó una metáfora fractal y botánica para describir a la sociedad: las élites son el tronco que da estructura, pero el valor se crea en las "hojas" (pymes, profesionales, trabajadores) a través de la fotosíntesis. Advirtió que Argentina debe romper el ciclo del "eterno retorno" de crecimiento y crisis mediante una narrativa compartida y la asunción de riesgos para invertir en sectores estratégicos como la energía y la inteligencia artificial.

Pablo San Martín concluyó la jornada con un llamado a revisar el sistema tributario argentino, al que calificó de regresivo y basado en el consumo, lo cual perjudica a los más pobres y genera un área de confort para la extracción de rentas que termina destruyendo el valor de todos los activos del país. La meta propuesta fue ambiciosa: trabajar para que en unos años Argentina escale del puesto 104 al número 25 del ranking de calidad de élites.

El crudo análisis de la jornada “Repensar Argentina: El Desafío del Desarrollo Argentino”, con los datos del índice de la Universidad de St. Gallen de Suiza tuvo presente a gran parte de la elite económica del país.

Entre los que escucharon el desglose del estudio “Elite Quality Index (EQI)” estuvieron el ex presidente de la Unión Industrial Argentina y titular de COPAL, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de Eleprint, Gustavo Weiss; el titular de J.P. Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín; Marcos Bulgheroni, Ceo de Pan American Energy; y Andrea Grobocopatel, empresaria, economista, emprendedora social.

Asistieron José Aranda accionista del Grupo Clarín; Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín; Martín Etchevers, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de Adepa; Héctor Aranda, Ceo de Agea; y Diego Menutti, COO de AGEA. También, Julio César Saguier, presidente de La Nación y Norberto Frigerio, gerente de Relaciones Institucionales de La Nación .

Entre los políticos estuvieron atentos a la jornada el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la diputada y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el exministro de Producción Francisco Cabrera, entre otros.

Además, participaron Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Patricia y Héctor Lembeye, del Grupo Lembeye; Alejandro de León; Claudio Umaschi; Rubén Suárez; Máximo Ruiz; Ignacio Driollet; Guillermo González Rosas, presidente de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa); Julián Costabile, socio de Sustentabilidad de SMS Buenos Aires; María Eugenia Bellazzi.

También Nicole Insignares; Andrea Serejski, socia directora de SMS Buenos Aires; Raúl Zavalía, presidente de Zavalía y Cía; Evangelina Petrizza; María Fernanda Mierez; Sergio Stobodzian; Jorge Bazán; Ricardo Trigo; y Silvia Uranga, presidenta de la Academia Nacional de Educación, entre otras personalidades.

Fuente: Clarín