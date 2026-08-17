Recorrieron más de 100 km por la ruta con su hijo muerto en el asiento trasero: “Pensábamos que dormía”

INTERNACIONALES





Una familia de origen rumano vivió una tragedia durante un viaje por una autopista de Italia. Los padres recorrieron casi 100 kilómetros sin darse cuenta de que su hijo, de 31 años, había muerto mientras viajaba en el asiento trasero del vehículo.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 16 de agosto, cuando la familia se dirigía hacia Turín por la autopista A21, en la provincia de Pavía.

Según relataron los padres al medio Corriere della Sera, el joven había permanecido en silencio durante buena parte del trayecto después de pronunciar sus últimas palabras. Como estaba sentado en la parte trasera del vehículo y permanecía inmóvil, sus padres pensaron que simplemente estaba durmiendo.

Lo descubrieron al detenerse

La situación cambió cerca de las 7.30 de la mañana, cuando el conductor decidió detenerse en un área de servicio ubicada entre los peajes de Casteggio y Voghera.

Al intentar hablar con su hijo y no obtener respuesta, los padres se acercaron y lo tocaron. En ese momento descubrieron que no tenía signos vitales.

El servicio de emergencias 118 de Pavía llegó rápidamente al lugar, pero los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

Un paro cardíaco repentino

De acuerdo con los medios italianos, el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos leves y habría sufrido un paro cardíaco repentino durante el viaje.

La emergencia se habría producido de manera silenciosa, sin que el joven pudiera pedir ayuda ni alertar a sus padres, que se encontraban en los asientos delanteros.

El caso generó conmoción por las circunstancias en las que la familia descubrió la muerte, después de haber recorrido decenas de kilómetros creyendo que el joven simplemente dormía.