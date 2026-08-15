Racing no pudo con Banfield y profundizó su crisis: tres derrotas al hilo y más silbidos e insultos para la dirigencia

“La Comisión/la Camisión/se va a la p... que lo parió” , se escucha con fuerza en el Cilindro . Se acopla un tímido grito desde la popular en la que antes estaban los visitantes y que apunta de lleno al presidente: “Milito/hijo de p...” . Luego, silbidos unánimes y ruidosos. Y a casa. Con muy poquito, Banfield dio el golpe en Avellaneda y le ganó 1-0 a Racing , que sumó su tercera caída al hilo y profundizó su crisis.

Explicar el fútbol argentino a veces se vuelve una tarea compleja. Racing y Banfield abrieron la quinta fecha con noticias insólitas en la previa . El local presentó un puñado de horas atrás a Gastón Lodico y a Leonel Pérez, y ambos estuvieron en el banco y ya se comieron una charlita con la barra, que estuvo en el entrenamiento del jueves para demostrar “apoyo”.

Más loco fue lo de Pedro Troglio, a quien en el Taladro le deberían hacer una estatua : a las 15 de ayer levantó las ocho inhibiciones que tenía en la FIFA, a las 16 presentó a los refuerzos y a las 20.30 los mandó a la cancha. Más: realizó ocho cambios respecto al último equipo. Y anda tan torcido Racing que en la jugada del gol de la visita participaron Lautaro Cano y Alexander Medina , dos de los recién arribados.

No puede hacer magia Juan Pablo Vojvoda . Por mucho que les duela a los hinchas y al presidente Diego Milito , este Racing está varios escalones por debajo del de tiempos pasados no tan lejanos. Comparar este plantel con el que se quedó con la Copa Sudamericana 2024 es absurdo. No es sencillo resumir cómo la Academia perdió tanto en tan poco tiempo. Por eso, las palabras del Príncipe en la campaña electoral cada vez se hacen más potentes y famosas. El presidente prometió un salto de calidad que no se observa en nada al analizar la formación inicial del conjunto de Avellaneda.

Juega a lo que puede Racing porque no tiene material. No hay otra. Para colmo, tiene lesionados a Zaracho, Toto Fernández, Forneris y Valentín Carboni, futbolistas que podrían imprimir algo de fútbol en la mitad de la cancha.

Una de las intenciones de Milito es darles más rodaje a los juveniles. En eso chocaba con Gustavo Costas. Ante Banfield fueron titulares Alejandro Tello y Mateo Martínez, ambos de 18 años. El segundo, primer zaguero central, debutó y cometió un error en el cruce del gol de Machado. Hay contexto y contexto para meter a los pibes. Martínez, que jugó el Mundial Sub-17 el año pasado, mostró buenas credenciales: tiene buen físico y se anima a conducir. Salió acalambrado.

También Banfield hace lo que puede, como la mayoría de los equipos de nuestro fútbol opaco, que cada vez encuentra más huecos en las tribunas . Se refugió a bordo de un 5-3-2 y apostó por los contragolpes. En uno acertó y se fue al descanso 1 a 0.

El complemento fue todo del local, que arrinconó al Taladro más por empuje que por fútbol. Hizo méritos para empatar Racing, pero estuvo torcido. Lodico, que entró bastante bien, se erró un gol con el arco vacío. También Conechny erró un par. Debutó el juvenil ecuatoriano Alberto Campo y le costó.

El Taladro aguantó con la defensa, que sacó todo por arriba, y con el arquero Santilli, que hizo una bien y otra mal durante todo el juego. Ni de eso se aprovechó la Academia , que cada vez se hunde más en su crisis. Y ahora, juega el miércoles por Copa Argentina contra Belgrano de Córdoba en San Luis.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín