Quién es Néstor Godoy, el hombre que confesó haber asesinado a su hijo en Rafael Calzada

El hallazgo del cuerpo de un niño de 12 años en la localidad bonaerense de Rafael Calzada dio un nuevo giro luego de que el padre del menor se entregara a la policía y confesara haber cometido el crimen . Néstor Godoy , de 41 años, quedó detenido y deberá declarar en la causa en la que es sospechoso por homicidio agravado por el vínculo .

En sus redes sociales, el principal acusado se mostraba como un gran aficionado al rock y era bajista en varias bandas, incluida una tributo al conjunto argentino Virus.

Además de imágenes y videos de sus presentaciones y shows, Godoy también compartía numerosas fotos de su hijo Nahuel , a quien este domingo por la madrugada confesó haber asesinado.

“Hoy hace 10 años que viniste a nuestras vidas, la peleaste para estar hoy con nosotros. Te miro y no puedo creer las similitudes que nos identifican como padre e hijo”, escribió en un posteo para el cumpleaños del niño.

En otro, junto a una foto de ambos, publicó: " Amor que no se puede reemplazar “.

Godoy estaba separado de la madre del menor , Cristina Mónica R., quien vivía en el partido de Lanús con el niño. A partir de lo acordado en el régimen de visitas, el hombre retiraba a su hijo todos los viernes para pasar el fin de semana juntos y luego debía regresarlo los domingos.

La mujer declaró que, 48 horas antes del presunto filicidio, se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús para solicitar medidas de protección para ella y su hijo. Según afirmó, Godoy la amenazaba con matar al niño para “vengarse de ella” . Aseguró que no le tomaron la denuncia y que le pidieron que se retirara del lugar.

Godoy vivía en una casa ubicada en el fondo del terreno que compartía con su madre, Ofelia Leiva, en donde los efectivos hallaron el cuerpo del niño. La mujer de 80 años fue quien autorizó el ingreso de la policía luego de un llamado a la línea de emergencias 911.

De acuerdo con el parte policial, cuando los agentes llegaron la mujer estaba sola y Godoy ya no se encontraba en el domicilio ubicado sobre la calle Río Negro al 1800. Al ingresar a la casa, los policías encontraron el cuerpo del niño recostado sobre su cama y con múltiples golpes en el rostro , según informaron fuentes policiales a LA NACION .

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la provincia de Buenos Aires constató el fallecimiento y determinó que la muerte se había producido al menos ocho horas antes .

La autopsia preliminar determinó que el niño —quien, según publicaciones realizadas por su padre en redes sociales, tenía autismo— presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro . Si bien aún resta el informe forense definitivo, las primeras pericias indican que la muerte se habría producido por asfixia mediante ahorcamiento.

Durante la madrugada de este domingo, Godoy se presentó en la Comisaría 1.ª de Lomas de Zamora y admitió que había asesinado a su hijo . Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 a cargo de la fiscal Marcela Juan, fue detenido y quedó implicado por la carátula de “homicidio” , por la que deberá prestar declaración en las próximas horas.

Fuente: La Nación