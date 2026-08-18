Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo , consultor político y exasesor de Javier Milei , fue detenido este martes en Bolivia, donde es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller , abogada y activista boliviana que sería su expareja.

Cerimedo es fundador y accionista (al menos hasta marzo de este año) de La Derecha Diario , medio afín al gobierno libertario y parte del engranaje comunicacional de La Libertad Avanza. También es CEO de Numen Publicidad . Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión mileísta, según informaron fuentes gubernamentales a LA NACION . “Estaba hace tiempo distanciado del Presidente”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei y fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.

En una entrevista con LA NACION , reconoció que hace “campañas negativas” , es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

El consultor participó en otras campañas presidenciales. Trabajó para Mauricio Macri durante su intento de reelección en 2019 (según relató, “a través de Patricia Bullrich que me llevó a Pro”), para Jair Bolsonaro en Brasil, y en los últimos tiempos habría participado también de la campaña del actual presidente boliviano Rodrigo Paz , hoy aliado de Milei. También fue organizador de la Juventud Peronista de La Matanza.

A su vez, Cerimedo fue uno de los citados en la decisión firmada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que autorizó decenas de allanamientos y cuatro arrestos para reunir elementos en la investigación por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 por la que Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión. “La causa es una persecución política, ideológica”, aseguró el consultor.

El empresario fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral” , uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes .

Al empresario se le conocieron varias polémicas, como el desarrollo de campañas de desprestigio o haber financiado a Milei. También salió a la luz una condena en la Justicia penal por estafa y defraudación , tras haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. El fallo de 2016 lo declaró autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal, y le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En septiembre pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo le aseguró que le había contado a Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo, y que también se lo había comentado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser , y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello“, dice la declaración de Cerimedo.

La Derecha Diario, clave en la comunicación libertaria, es editada por Madero Media Group SRL , que a su vez está relacionada con Numen Publicidad, la empresa de Cerimedo. En el registro Nosis, Maderto Media Group SRL figura sin empleados. La Derecha Diario tiene portales en la Argentina, México, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Ecuador. Hoy, por ejemplo, Milei retuiteó cinco posteos de La Derecha Diario.

Fuente: La Nación