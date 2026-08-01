Quién era el adolescente de 15 años asesinado a machetazos en Mendoza y cuál es la principal hipótesis que investiga la Justicia

La investigación por el brutal crimen de un adolescente de 15 años en Mendoza sumó en las últimas horas nuevos detalles sobre la identidad de la víctima y el posible móvil del ataque que terminó con su muerte.

Se trata de Joshua Marcos Garay Quiroga , el chico que fue asesinado durante la noche del jueves en el barrio La Favorita, en la capital mendocina, después de que un grupo de hombres armados irrumpiera en una vivienda con machetes, cuchillos y hasta bombas molotov. El hecho dejó además tres heridos y, hasta el momento, tres detenidos.

Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, el ataque no habría sido al azar. De acuerdo con la información publicada por medios mendocinos, Garay Quiroga, su hermano de 17 años y dos amigos eran señalados por vecinos como integrantes de un grupo vinculado a distintos robos cometidos en la zona.

Los sospechosos detenidos, integrantes de una misma familia, también habrían sido víctimas de esos hechos de inseguridad y habrían decidido tomar represalias por su cuenta.

Esa línea investigativa es la que sigue la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien deberá definir la situación procesal de los tres hermanos detenidos: Leonardo Ezequiel, Cristian Esteban y Matías Ignacio Elizondo, de 36, 38 y 39 años , respectivamente. Todos permanecen alojados en una dependencia policial mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios.

El episodio ocurrió cerca de las 21.30 del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle 5 del barrio La Favorita. Allí se encontraban Joshua, su hermano de 17 años y dos amigos cuando fueron sorprendidos por un grupo de atacantes.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los agresores llegaron armados con machetes, cuchillos y bombas molotov. Primero intentaron incendiar la casa y, al no conseguirlo, ingresaron al lugar y comenzaron a atacar a quienes estaban adentro con armas blancas.

Joshua recibió múltiples heridas cortantes, principalmente en la espalda, y murió poco después como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Su hermano sufrió cortes en un brazo y en las costillas, mientras que uno de los amigos resultó con una profunda herida en la espalda y permanece internado. El cuarto joven también sufrió lesiones en uno de sus brazos.

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un operativo en la zona y detuvieron a los tres principales sospechosos. La causa continúa bajo investigación para determinar si participaron más personas y confirmar el móvil del crimen.

Fuente: TN