La crítica de Larreta al gobierno de la Ciudad tras las inundaciones por el temporal

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta , con vínculo roto con Pro, aprovechó la difusión de videos de inundaciones en distintos barrios porteño s para criticar la gestión de su sucesor, Jorge Macri, al frente del distrito. Algunas de las zonas más afectadas por las anegaciones tras la tormenta del viernes fueron Colegiales, Santa Rita, Almagro, Agronomía y Parque Chas .

En su cuenta de X, Larreta replicó un video que registró una fuerte inundación en Avenida Warnes al 2400. En la grabación se puede ver toda la traza inundada en medio de las abundantes lluvias.

En la Ciudad, las tormentas provocaron la caída de hasta 60 milímetros de agua en menos de dos horas, lo que complicó la circulación en distintos barrios. En algunos de ellos incluso se reportaron cortes de electricidad.

Falta gestión. https://t.co/AOecpsXaF7

Fue a partir de esto que el exjefe porteño escribió: “Falta gestión”. Se trata de una crítica dirigida a Macri, quien lo sucedió en diciembre 2023. Larreta incluso lo había impulsado como candidato de Pro cuando él lideraba el distrito y buscaba la presidencia, pero bajo una presión política del presidente del partido, el expresidente Mauricio Macri .

En 2024 Larreta se distanció de Pro por diferencias políticas y se postuló al año siguiente con una lista separada para ser legislador porteño, banca que asumió el 10 de diciembre pasado. En la Legislatura integra el bloque Confianza y Desarrollo, del que forman parte Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario , ambos de su círculo más íntimo, y los representantes de Confianza Pública (de Graciela Ocaña) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) .

Ahora también está en modo candidato. Desde el año pasado que manifestó su firme decisión de volver a competir en la Ciudad y alcanzar nuevamente la jefatura de Gobierno. En marzo lanzó su propio espacio para 2027, “ Metrópolis ”.

En este marco, a mediados de este mes no descartó una posible alianza con el peronismo porteño en las elecciones del año próximo. “Hoy no estoy buscando acuerdos, pero llegada la elección lo veremos”, respondió el exdirigente de Pro al ser consultado en Net TV sobre un posible acuerdo electoral con el PJ.

Y desde hace meses, dice que se aboca a reunirse a diario con vecinos para moldear su agenda y convertirse en una oposición incómoda para Macri, quien ya anunció que buscará otro mandato a pesar de las rispideces con La Libertad Avanza (LLA).

También esta semana, Larreta cruzó en redes sociales al actual alcalde por un cambio en la modalidad de ingreso de los turistas al Ecoparque , una de las principales atracciones recreativas ubicada en el barrio de Palermo.

Tal como había anunciado la administración porteña, a partir del 17 de junio, en el Ecoparque se comenzó a cobrar la entrada a las personas que no fueran residentes de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de “ priorizar el acceso de los vecinos ” a los espacios públicos.

El lunes, Macri compartió una imagen de una cartelera pública donde se ve un aviso promocional con el mensaje: “Prioridad porteña. La entrada es sin cargo”. Junto a la foto, el alcalde de la Ciudad añadió: “ Prioridad porteña en el Ecoparque . No residentes pagan ”.

El posteo fue comentado por Larreta. “ Un buen número de los que te cuidan, te curan y te educan tienen que pagar. ¡Qué locura! “, cuestionó.

La medida fue anunciada el pasado 12 de junio. Allí se indicó que quienes acrediten domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán ingresar sin cargo y de manera preferencial para agilizar su entrada al predio. De igual forma lo harán los menores de 12 años, las personas mayores de 65 y quienes tengan certificado de discapacidad.

En contraste, para los argentinos y residentes en el país que no vivan en CABA, la entrada general tendrá un costo de $9871 . En el caso de los visitantes extranjeros, la tarifa será de $19.741 , mientras que los extranjeros menores de 12 años abonarán $15.793.

Fuente: La Nación