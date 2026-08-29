Qué reveló la autopsia del “Polaco” Groh Riemersma, el proteccionista de perros que murió en un accidente en moto

La conmoción se apoderó de Santiago del Estero tras la muerte de Eduardo “Polaco” Groh Riemersma , quien murió el jueves por la tarde luego de un accidente en moto . Este viernes, la investigación sumó datos clave: la autopsia preliminar reveló que el fundador del refugio El Montecito de los Canichones sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica y un hundimiento en el tórax .

El accidente ocurrió cerca de las 15:40 en la intersección de avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet .

Según los primeros datos de la causa, a cargo del fiscal Martín Silva , “El Polaco” circulaba en sentido este-oeste en una KTM 990 Adventure cuando, al llegar a la rotonda, perdió el control de la moto, derrapó y quedó tendido en el piso, inconsciente. La mecánica exacta del accidente aún debe esclarecerse.

La ambulancia llegó pocos minutos después del impacto y dispuso el traslado urgente de Riemersma al Hospital Regional . Sin embargo, la víctima ingresó sin signos vitales y el Dr. Francisco Alderete constató la muerte.

La noticia sacudió a la provincia, ya que “El Polaco” era una figura emblemática del proteccionismo animal en Santiago del Estero. Durante dos décadas, lideró tareas de rescate y asistencia desde el refugio El Montecito de los Canichones , donde impulsó el cuidado de cientos de animales.

El viernes por la noche cientos de personas se reunieron para rendirle homenaje en la Costanera, sobre calle Alsina y debajo del puente. Hubo rezos, un responso y mensajes de despedida, bajo la consigna “Honremos la memoria del Polaco - Su luz sigue con nosotros” , e incluyó un pedido especial para llevar velas.

Previo al encuentro, la secretaria del refugio difundió un comunicado en el que pidió paciencia a la comunidad hasta que puedan reorganizarse. “Quienes conocieron al Polaco saben cuánto significaba El Montecito para él. Cuánto de su vida dejó en ese lugar y cuánto amor puso en cada uno de los animales que llegaron allí buscando una oportunidad”, expresaron.

En el mensaje, la secretaria advirtió sobre la aparición de cuentas y personas que solicitan donaciones en nombre del refugio sin estar vinculadas oficialmente. “Les pido que no realicen transferencias ni entreguen dinero sin verificar la información”, remarcó.

Además, pidió comprensión y respeto para la familia y allegados en este momento de duelo: “Habrá tiempo para ordenar, para organizar y para tomar todas las decisiones que correspondan”.

Finalmente, dedicó unas palabras a Riemersma: “Por vos, Polaco. Por nuestra amistad, por el cariño y el respeto profundo que siempre nos tuvimos. Y por todos ellos que hoy nos necesitan más que nunca”.

Fuente: TN