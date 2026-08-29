Imputaron como coautora a la novia del adolescente acusado de asesinar a su compañera en Corrientes

La investigación por el brutal crimen de Cecilia Emilce Lazcano , la estudiante de 16 años asesinada en Corrientes , tuvo un nuevo giro este viernes: la novia del adolescente detenido por el caso fue imputada como coautora del homicidio . La acusada, de 17 años , quedó comprometida por una serie de mensajes que intercambió con su novio, compañero de curso de la víctima y principal sospechoso del crimen.

A pesar de la gravedad de la imputación, la Justicia resolvió que la adolescente cumpla prisión domiciliaria , una decisión que generó el rechazo de la familia de Cecilia. El caso ocurrió el 16 de julio en la localidad correntina de Alvear . Más de un mes después del ataque, la investigación continúa avanzando sobre la posible participación de otras personas.

La decisión del fiscal Facundo Cabral fue determinada a partir de una serie de pruebas, pero sobre todo, luego del peritaje del celular de la novia del sospechoso. Los investigadores lograron recuperar mensajes que la joven había intercambiado con su pareja antes y después del ataque contra Cecilia. Además, detectaron que durante la mañana del crimen, cuando la víctima todavía luchaba por su vida, se habían eliminado numerosas conversaciones .

Para la querella, esos elementos podrían demostrar que la adolescente tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir y que incluso habría colaborado con el plan.

El homicidio ocurrió en un terreno baldío ubicado cerca de la vieja estación de trenes de Alvear. La adolescente recibió una profunda herida en el cuello que le cortó la tráquea , pero logró salir del lugar para pedir ayuda.

Aunque no podía hablar y perdía mucha sangre, golpeó la puerta de varias casas de la zona e incluso dejó su anillo en uno de los domicilios. Finalmente fue encontrada y trasladada a un hospital, pero murió horas después como consecuencia de las heridas.

La primera hipótesis apuntaba a un presunto suicidio , debido a que la víctima tenía lesiones en las muñecas. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada con el avance de la investigación y las diferentes pruebas recabadas. Una de ellas fue que, en el lugar de los hechos, se encontró una zapatilla con sangre que correspondía al calzado que tenía el adolescente que estuvo con ella antes del ataque.

También fueron clave las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron a Cecilia caminando junto al ahora detenido. El sospechoso llevaba una pala y, minutos después, apareció solo y sin la herramienta .

Cuando fue detenido por el caso, el personal de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes realizó pericias en el celular del acusado. Los mensajes recuperados complicaron aún más su situación, ya que dos días antes del femicidio, en las conversaciones de él y su novia, hablaban de cometer un ataque .

En la estremecedora charla que vino después del crimen, el detenido le escribió: “Con esta ya son 13 las que maté” . También dijo que las autoridades habían creído la hipótesis del suicidio y habría pedido a su pareja que contactara a otra persona para ayudarlo.

La causa continúa bajo investigación y los investigadores intentan establecer qué participación tuvo cada uno de los involucrados y quién era la tercera persona mencionada en los mensajes.

Fuente: TN