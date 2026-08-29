Qué mirar en los planos de un departamento en pozo para no arrepentirse después de firmarlo

Al comprar un departamento en pozo se accede a los documentos técnicos que anticipan cómo será la unidad cuando esté terminada . Por eso, solo una lectura minuciosa de los planos y de la memoria descriptiva es la que permitirá evitar “sorpresas” en el futuro. Porque renders y maquetas comerciales pueden ser muy fieles a la realidad, pero no dan cuenta de la verdadera dimensión de los ambientes ni de posibles problemas de iluminación, ventilación o circulación interna que podría tener la unidad según el piso y tipología que se elija.

El primer aspecto es la superficie . En los planos se distinguen metros totales, cubiertos y semicubiertos, y es fundamental verificar cómo se componen. En muchos desarrollos, la superficie total incluye balcones amplios o expansiones que pueden representar una parte significativa del metraje. Si bien esto no es necesariamente negativo, conviene asegurarse de que los metros cubiertos sean suficientes para el uso previsto . También es importante revisar si la superficie está expresada como “estimada” o “definitiva”, ya que en obra pueden producirse variaciones y algunos contratos contemplan tolerancias de hasta el 5%.

La distribución interna es otro punto crítico. Los planos muestran la relación entre ambientes, la circulación y la ubicación de puertas y ventanas. Un departamento puede tener buena superficie pero mala funcionalidad si, por ejemplo, el living queda reducido por la ubicación de una puerta o si el dormitorio no permite una cama grande sin bloquear el paso. Conocer las medidas exactas de cada ambiente ayuda a imaginar el uso real . También conviene prestar atención a la cocina: si será integrada o separada, si tiene espacio para lavarropas, si la mesada es suficiente y si la ventilación es directa o por conducto.

La iluminación y la ventilación natural son elementos que muchas veces se pasan por alto en la etapa de preventa. En los planos se indica hacia dónde orientan las ventanas y si dan a la calle, a un pulmón de manzana o a un contrafrente estrecho. Esto influye en la calidad del aire, la entrada de luz y el nivel de ruido. Un departamento con buena orientación puede ser más confortable y eficiente energéticamente , mientras que uno con vistas limitadas puede resultar oscuro incluso en días soleados. Revisar la ubicación del edificio dentro del lote y la relación con construcciones vecinas permite anticipar estos factores.

Los planos también revelan detalles técnicos que impactan en la vida diaria . La ubicación de columnas y vigas, por ejemplo, puede condicionar la disposición de muebles. La presencia de ductos, montantes y cajas eléctricas indica dónde habrá instalaciones visibles o zonas que no pueden modificarse. En el caso de los baños, es clave verificar si tienen ventilación natural o forzada, si la ducha está pensada con receptáculo o con bañera, y si el espacio permite una circulación cómoda.

Otro elemento que merece atención es la memoria descriptiva , que suele acompañar los planos. Allí se especifican materiales, terminaciones, artefactos y sistemas constructivos. Aunque no es un plano en sí, funciona como complemento indispensable: un departamento puede tener buena distribución, pero perder calidad si las terminaciones son básicas o si los materiales previstos no coinciden con lo esperado. Verificar que la memoria descriptiva esté alineada con los renders y con lo que promete la comercialización evita malentendidos futuros.

Por último, es recomendable revisar los planos generales del edificio , no solo los de la unidad. Esto permite entender la ubicación del departamento respecto de ascensores, escaleras, áreas comunes y espacios de servicios. Un departamento pegado a un cuarto de máquinas puede tener más ruido del esperado ; uno cercano a la terraza puede tener más circulación de personas. Observar cómo se distribuyen las cocheras , los amenities y los accesos también influye en la experiencia cotidiana.

Aunque la compra en pozo ofrece ventajas económicas y de financiación , también exige una mirada crítica y técnica sobre documentos que, para muchos compradores, pueden resultar complejos. No está de más, entonces, consultar con un arquitecto o con un profesional de confianza antes de encarar la inversión.

Fuente: La Nación