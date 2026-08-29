El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas ante Países Bajos

Las Leonas le ganaron por penales a Países Bajos y se consagraron campeonas del mundo . Luciana Aymar dijo presente en el Wagener Stadium y saltó de emoción tras el penal de la victoria ejecutado por Sofía Cairó. Luego, fue invitada a la cancha para la ceremonia de premiación y su felicidad fue evidente.

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Las Leonas se impusieron 3 a 1 por penales y volvieron a conseguir un título,después de Perth 2002 y Rosario 2010.

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Fuente: La Nación