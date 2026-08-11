Qué dijo el hombre que entró con una camioneta a Pampa del Leoncito y provocó un daño que tardaría 100 años en repararse

Agustín Añó , el médico mendocino que ingresó con una camioneta Hilux al área protegida Pampa de Leoncito , en Calingasta , provincia de San Juan , y provocó graves daños ambientales, declaró ante la Justicia y dio explicaciones de lo ocurrido. La camioneta permanecerá, por ahora, en el lugar.

El juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche , quien tiene a su cargo el expediente en el que se investiga el insólito episodio, indicó a Infobae que el conductor que avanzó sobre la planicie se presentó a declarar, contó lo que pasó, fijó domicilio y quedó en libertad, a la espera del avance de la causa.

En ese sentido, Añó presentó su descargo y argumentó que el incidente ocurrió de imprevisto y lo relacionó con la oscuridad de la noche y el nivel del agua. “Se hizo presente acá en el juzgado. Él manifestó su defensa, ya compareció y quedó vinculado a estas actuaciones. Quedó en libertad pero vinculado a la misma ”, dijo el magistrado.

“No es difícil no darse cuenta y además es conocedor de la zona, no es que no lo sea. Dijo que como que tuvo un imprevisto, como que el agua fue la imprevista por la hora. Él atravesó cerca de las veinte horas del sábado. Alegó esa circunstancia del anochecer y del agua” , dijo el magistrado.

Sobre el vehículo, cuya dueña es una mujer de la localidad mendocina de Guaymallén , el juez de Paz de Calingasta dio la orden para que no sea removido del área protegida porque podría causar un daño aún peor.

“Respecto de la camioneta, yo dispuse que se quede en el mismo lugar en el que está porque es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua. Ahora con el tema de las nevadas y de las lluvias está llena de agua. Entonces, al ingresar la camioneta se ha enterrado alrededor de unos 25 centímetros y cualquier maniobra que hagan para poder tratar de extraerla genera un tipo de succión por parte de la superficie”, explicó.

“Si la movés un poco, se entierra un poco más. Consultando entonces con Gendarmería Nacional y con la Comisaría número 33 de la policía de San Juan, ellos tienen mucha dificultad para poder acceder hasta donde está el lugar de la camioneta, porque es como un kilómetro y medio desde el acceso”, continuó.

“ Cualquier herramienta que intenten realizar corre riesgo quedarse enterrada y generar otro daño aún más grave . Entonces, como medida se dispuso que la camioneta quede en el lugar en las condiciones en las que está, sin que nadie la pueda tocar con la custodia de estas fuerzas. Y se le dio intervención al organismo de aplicación, que en este caso es la Dirección de Patrimonio de la provincia de San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, para que ellos con sus especialistas hagan las pericias pertinentes y el informe pertinente, en donde determinen la existencia del daño, la magnitud del mismo y las condiciones y posibilidades de extracción del vehículo en las condiciones que hoy tenemos en el lugar”, dijo Troche.

El incidente ocurrió el fin de semana y generó un fuerte repudio de las autoridades locales ante la magnitud del impacto sobre el ecosistema. La Municipalidad difundió imágenes y un video en el que se observa el trayecto del vehículo y la profundidad de las marcas dejadas en el terreno, lo que permite dimensionar el daño.

La Pampa del Leoncito es una planicie con características únicas, donde las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante décadas. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal , explicó que el conductor de la Hilux avanzó sobre la planicie y debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie.

Troche explicó que por el momento se trata de una contravención, en la que máximo podría recibir una multa de un millón y medio de pesos , de acuerdo con lo que indica la Ley. La calificación es averiguación de infracción al artículo 187, inciso 4, “que tiene que ver con el daño a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la provincia de San Juan”.

El juez dijo que no hay restricciones para que el imputado regrese a Mendoza , y se contempla la posibilidad de convocarlo de nuevo si es necesario. Además, aclaró que, aunque exista la posibilidad de que el caso trascienda a lo penal, actualmente no está en esa instancia y no sería competencia del juzgado de Faltas.

Infobae también dialogó con el intendente Carbajal, quien expresó su indignación por el episodio y pidió que la sanción sea ejemplar.

“Por ahora está entendiendo el juez de Paz del departamento de Calingasta, pero es posible que derive hacia la Justicia Penal la denuncia por lo grave de la situación. La idea es tratar de que así sea y también elevar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la protección de este patrimonio”, dijo el funcionario.

“Yo lo que espero es que sea una sanción ejemplificadora, porque es la única forma de que la gente se controle, porque no lo logramos hacer. Ya este es el evento número cuatro que yo denuncio desde el inicio de mi gestión. Esto nunca ha pasado antes. Y si es penal, que por favor cumpla con cárcel, sería lo ideal ”, agregó.

Además, lamentó que el daño causado por la camioneta puede tardar hasta 100 años repararse.

“La superficie es una combinación de arcilla y limo. El limo es un sedimento que en su densidad estaría entre lo que es arcilla y la arena. El problema es que la erosión del viento es lo que hace que eso se borre. A su vez, hay que agregar el proceso de semillificación de la vegetación del lugar. Por eso es que se calcula que a esta profundidad son 100 años”, aseguró.

Además, destacó el valor del área protegida: “Ese es el error o daño ecológico que se produjo a la biodiversidad, a la ecología. Son un montón de daños que ha hecho, más allá de que es una de las tres planicies en el planeta más oscuras para poder hacer observaciones de la Vía Láctea y del espacio profundo”, concluyó.

Fuente: Infobae