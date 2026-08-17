Provincia: la posible vuelta de la reelección indefinida divide a intendentes radicales y vecinalistas

A medida que los movimientos preelectorales ganan fuerza en la provincia de Buenos Aires, se revitaliza también la iniciativa impulsada por el peronismo para rehabilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses. El límite de dos mandatos consecutivos se impuso por ley en 2016, se relajó en 2021 con una modificación que retrasó su aplicación efectiva para los jefes comunales y, por estos días, volvió a la escena central de la política provincial, impulsado desde el peronismo. Pro y La Libertad Avanza (LLA) expusieron su rechazo, pero entre los intendentes del radicalismo y del vecinalismo, que reúnen 34 municipios de los 135 que tiene la provincia, se encuentran posturas divididas, con jefes comunales que apoyan la quita de la restricción a los mandatos encadenados y otros que la rechazan.

El lunes, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco , afirmó que el respaldo a la vuelta de la reelección indefinida es total entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires. “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires, todos están a favor de la reelección de intendentes. Ahora, hay muchos a los que les decís ‘Bueno, entonces que los legisladores que te representan lo voten’, [y responden] ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y bueno, así es medio difícil, amigo”, dijo Bianco.

Luego de los dichos de Bianco, se pronunciaron en contra Sebastián Pareja y Cristian Ritondo , jefes de LLA y Pro en la provincia de Buenos Aires. Pero, por fuera de las vertientes del peronismo, del partido de Javier Milei y del espacio de Mauricio Macri , en la provincia tallan 27 intendentes radicales y al menos siete que actualmente se manejan dentro de partidos vecinalistas o regionales. Entre ellos, no hay unanimidad sobre la reelección.

“No me parece lo mejor que un intendente esté indefinidamente en el cargo, pero no estoy en contra de que los colegas puedan ser evaluados. Escucho a muchos colegas que se preguntan por qué no pueden ponerse a consideración de la gente y dicen que, si son malos intendentes, no los van a elegir. Más allá de que acompañaron que se respete la modificación [de la ley, que derivó en que el primero de los dos mandatos a contabilizar sea el de 2019 y no el de 2015], sienten que la posibilidad debería existir”, consideró el intendente de Rauch, el radical Maximiliano Suescun , que lleva tres mandatos consecutivos y no podría volver a competir.

Para Esteban Reino , intendente de Balcarce, de la UCR y con su tercer mandato seguido en curso, “no se puede modificar la ley de acuerdo a cada interés personal”. Es otro de los jefes comunales del radicalismo que no puede aspirar a un nuevo mandato, de acuerdo a la norma vigente. “Si me preguntaban hacía unos años, nunca hubiese sacado una ley, porque la gente es la que elige. Ahora, la ley se hizo y hay que cumplirla”, completó Reino, en diálogo con LA NACION .

Jaime Méndez , intendente de San Miguel, está enrolado en el partido vecinalista Primero San Miguel y no podría volver a presentarse porque gobierna desde 2019 (dos mandatos consecutivos). Se manifestó en contra del restablecimiento de la reelección indefinida. “Bianco no habló con nosotros, ni nadie del gobierno provincial, ya sea por ese tema ni por ningún tema. A ellos, San Miguel no les importa. El de la reelección no es un tema que sea importante para nosotros. Vamos a trabajar para que la gente elija la continuidad de la gestión, independientemente de quién sea el candidato a intendente”, sostuvo Méndez.

Entre los vecinalistas que están a favor de que se reinstaure la posibilidad de que los intendentes compitan sin límites de mandatos consecutivos está Guillermo Britos , de Chivilcoy. “No voy a participar [por un nuevo período]. La Constitución de la provincia de Buenos Aires impide la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador, de nadie más. Creo que la ley es inconstitucional. Además, a intendentes jóvenes como Arturo Rojas [también vecinalista], de Necochea, que tienen excelente gestión, la gente los va a votar. A los intendentes los tiene que sacar la gente por malos, no una ley”, afirmó Britos, que gobierna desde 2015, con tres mandatos seguidos.

También a favor de que se restablezca la posibilidad de la reelección indefinida se pronunció el intendente vecinalista de Villarino, Carlos Bevilacqua . “Estoy a favor. Creo que, aunque la habiliten, no iré. Pero creo que el que saca y pone a un intendente es el vecino a través de su voluntad. También creo que es bueno oxigenar dirigentes. El intendente que haya hecho bien las cosas debe tener derecho a postularse. Si la gente quiere, lo votará; si no, lo mandará a la casa”, señaló Bevilacqua, jefe comunal desde 2015.

Santiago Passaglia , intendente de San Nicolás (de Hechos, sello político de la segunda sección electoral), está en el cargo desde 2023, cuando ganó las elecciones y sucedió a su hermano Manuel (que tuvo un mandato luego de dos de Ismael , padre de ambos). Aunque está habilitado para intentar una nueva reelección, el intendente de San Nicolás se pronunció en contra. “Estoy en contra de las reelecciones indefinidas y así voté en 2021, aun cuando la mayoría del bloque que integraba se pronunció a favor. Los que la impulsan ahora o acompañaron hace cinco años piensan solo en su propio beneficio y están cada vez más alejados de la realidad que hoy sufren los vecinos. Es impresentable que se cambien las reglas de acuerdo a los caprichos de los políticos”, aseveró Passaglia a LA NACION .

También habilitado para intentar un nuevo mandato, pero en contra de la reelección indefinida está el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen , que milita en el espacio vecinalista Acción Ciudadana. “Es importante la alternancia y alguien que está ocho años al frente de una municipalidad necesita descanso. Es un debate necesario de volver a dar, pero con una reforma constitucional, no con una ley, para que no haya suspicacias. Hay que ser muy cauto a la hora de limitar la voluntad popular”, planteó Egüen, intendente desde 2023.

Fuente: La Nación