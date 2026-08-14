Presentan nuevas imágenes en la causa por enriquecimiento ilícito que tiene en la mira a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Nuevas imágenes y videos fueron aportados este jueves a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su exesposa, la modelo Jesica Cirio .

El material, que todavía no está subido al expediente judicial, fue presentado en formato digital por la Fundación Apolo que lidera Yamil Santoro, actual funcionario porteño, señalaron fuentes de la ONG, y este viernes será entregado en formato físico.

Según los denunciantes, las imágenes −que muestran la casa que la modelo y el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof ocuparon en el country San Vicente− contienen metadatos que permitirían establecer cuándo fueron grabados y, así, poder “observar el inmueble y sus distintas dependencias en un estado anterior a las modificaciones posteriores”.

La hipótesis es que la casa habría sido “vaciada” en medio de la investigación judicial que avanzaba sobre sus dueños.

“Se acercará al Juzgado el pendrive que contiene los archivos originale s y sus respectivos metadatos”, dice la presentación espontánea formulada este jueves por la fundación.

En el material aportado hay tres videos que exhiben el vestidor y otros seis que muestran distintos ambientes de la casa en el country.

En uno de ellos se observa una suerte de playroom , con juegos de arcade, un pool y un gimnasio. En otro, un cuarto que parece ser un gran camarín, con un amplio vestidor cuadrado repleto de ropa que sería de mujer.

En otro de los registros, la cámara transita un extenso pasillo que recorre la casa a lo largo. Al final, se observa, frente a un espejo, a un hombre sosteniendo el celular con el que se realiza la filmación.

El material se suma a los videos publicados por LA NACION donde se la ve a Cirio rodeada de fajos de dólares en un amplio vestidor.

Son siete grabaciones en las que Cirio aparece recorriendo un vestidor de hombre, en una secuencia que habría sido grabada por ella misma. En distintos sectores del ambiente se observan fajos de dólares guardados en bolsas de plástico transparente y distribuidos en cajones, estantes y una valija.

El exjefe de Gabinete de Kicillof y la modelo están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa que nació con el video del exfuncionario junto a la modelo Sofía Clerici navegando frente a las costas de Marbella , por el Mediterráneo, en el yate El Bandido , en 2023.

Cirio e Insaurralde mantuvieron una relación de más de una década. Se conocieron a comienzos de la década de 2010, se casaron en 2014, en una gran ceremonia en un country de polo, y se separaron en 2022, aunque el divorcio se conoció recién al año siguiente.

La causa se inició en septiembre de 2023, inmediatamente después de que se difundieran las imágenes de Insaurralde a bordo del yate. Hasta este jueves, la causa estuvo en manos del juez Luis Arnella , que subrogaba el juzgado para el cual juró hoy Juan Tomás Rodríguez Ponte , que entrará en funciones mañana y se hará cargo del caso.

En su anteúltimo día al frente de la causa, Arnella sobreseyó a Clerici, sospechada de haber sido testaferro del exfuncionario. El juez entendió que después de tres años no surgieron elementos que permitan establecer que la modelo ayudó a Insaurralde a esconder o a lavar dinero. Así, el juez cortó cualquier nexo patrimonial entre él y la mujer, a quien la Justicia le encontró casi 600.000 dólares en su domicilio en un allanamiento.

Sin embargo, el magistrado ordenó que el patrimonio de Clerici continúe bajo investigación en San Isidro.

Para el sobreseimiento, el juez se apoyó en un peritaje realizado por profesionales de la Corte que abarcó autos, viajes, propiedades y hasta el casamiento de la pareja.

El trabajo pericial sostiene que no encontró “ ningún elemento documental” que acreditara entregas de Insaurralde a Clerici, aunque sí gastos sin respaldo e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de ambos.

Fuente: La Nación