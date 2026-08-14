Cayó el quinto sospechoso por el asesinato de Candela Jofre, la adolescente que quedó en medio del tiroteo narco en La Matanza

La causa que investiga el crimen de Candela Abigail Jofre Urquiza , la adolescente de 14 años que murió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas narco mientras caminaba con su abuela en el partido bonaerense de La Matanza , sumó un nuevo detenido y ya son cinco los sospechosos señalados como autores directos del ataque.

Sin embargo, el expediente es mucho más amplio. Según indicaron fuentes judiciales a Primer Plano, en total son 18 las personas involucradas y la Justicia investiga una trama de violencia vinculada al narcotráfico que podría estar detrás de al menos otros siete homicidios.

La última detención se llevó a cabo en las últimas horas en Virrey del Pino , en la esquina de Cabot y Villanueva .

Allí, efectivos policiales detectaron a Isaías Gonzalo Cabrera, de 34 años , quien tenía una orden de detención con pedido de captura nacional e internacional.

Cuando los policías intentaron identificarlo , Cabrera aceleró e intentó escapar en moto. La fuga duró pocos metros: fue reducido y detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares , que ahora serán analizados por la Justicia.

El sospechoso quedó a disposición del fiscal Claudio Fornaro , de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, acusado de homicidio agravado .

Candela caminaba junto a su abuela, Blanca Urquiza , por la calle Cabot al 7800 cuando quedaron atrapadas en medio de un enfrentamiento armado entre dos grupos.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una Ford EcoSport frenó frente a una casa y desde el vehículo empezaron a disparar.

Desde el interior de la casa respondieron con más tiros y la calle se convirtió en escenario de una feroz tiroteo.

Candela y Blanca intentaron escapar al escuchar las detonaciones. No llegaron a ponerse a salvo.

Una de las balas impactó en la cabeza de la adolescente . Candela fue trasladada de urgencia al hospital Simplemente Evita de González Catán, pero murió antes de poder recibir atención médica.

Su abuela también fue alcanzada por los disparos. Una bala le dio en el omóplato, pero sobrevivió.

A partir de ese momento, la investigación tomó otra dimensión. Las pericias balísticas permitieron establecer que el crimen de Candela podría formar parte de una cadena de asesinatos vinculados a enfrentamientos entre bandas narco.

Los investigadores cotejaron las vainas encontradas en distintas escenas del crimen y encontraron coincidencias que encendieron las alarmas: varias de las armas utilizadas en la balacera en la que murió Candela también habrían sido usadas en otros siete homicidios.

La hipótesis que manejan los investigadores es que detrás de los distintos ataques existe una misma estructura de violencia, con grupos enfrentados por el control de actividades ilegales en la zona de La Matanza.

En el marco de la investigación se realizaron más de 30 allanamientos . Los procedimientos permitieron secuestrar pistolas, escopetas, droga, chalecos antibalas y radios policiales .

De las 18 personas detenidas, cinco están directamente vinculadas con el asesinato de Candela y el ataque contra su abuela. El resto quedó involucrado a partir de las distintas líneas investigativas que surgieron al reconstruir la red criminal y relacionarla con otros hechos violentos.

Ahora, los investigadores intentarán avanzar sobre el contenido de los teléfonos secuestrados a Cabrera y determinar qué lugar ocupaba dentro de la organización.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y la Justicia apunta a más sospechosos que podrían estar involucrados en la red de violencia que sacude la zona.

Fuente: TN