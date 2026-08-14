Por las cuotas que se deben en los colegios, el Gobierno flexibilizó un requisito clave de los vouchers educativos

Por la cantidad de padres y madres que deben cuotas en las escuelas de gestión privada , el Gobierno flexibilizó dos requisitos clave para acceder a los vouchers educativos . La medida suspende la interrupción o cancelación del beneficio a las familias que estén en situación de morosidad en colegios privados con subvención estatal.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y suspende hasta fin de año la aplicación de dos artículos que establecían las condiciones relacionadas con el mantenimiento de esa prestación .

“Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios , la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado (artículos 14 y 21 inc. E del Reglamento general del Programa) durante el año 2026”, establece la la medida.

La iniciativa, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, contempla una asistencia económica mensual que alcanza a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que asistan a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El monto del programa equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple de cada institución educativa, sin incluir actividades extracurriculares.

Para acceder a ese beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $ 2.636.200 .

Según informaron a Clarín desde el Ministerio de Capital Humano, en 2026 se adjudicaron 490.553 vouchers educativos . En 2025 habían sido 504.808 los beneficiarios en los tres niveles educativos.

Los dos artículos que suspendió el Gobierno son el número 14 y el artículo 21, inciso “e”.

El primero determinaba que las escuelas debían informar de forma mensual la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas y fijaba que “ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación” . En ese caso, una vez regularizado el pago, se permitía el cobro retroactivo.

El segundo articulo suspendido establecía el cese definitivo de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares .

Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas escolares sin pagar ya no podrá derivar en la cancelación del beneficio hasta finales de diciembre. Se mantienen los vouchers, aunque persista la morosidad.

Desde Capital Humano remarcaron que "no se flexibilizó el acceso a los vouchers educativos" e incluso aseguraron que la morosidad no es la causa de la decisión del Gobierno .

"Esta decisión no está vinculada con un problema de morosidad. De hecho, el nivel de morosidad registrado es bajo, inferior al 9%. Se está trabajando en una serie de ajustes en la reglamentación de cara al próximo ciclo lectivo. Para evitar que esos cambios afecten durante este año a alumnos que actualmente reciben el beneficio, se resolvió exceptuar la aplicación de esos dos artículos y garantizar así la continuidad de los vouchers durante 2026", marcan", marcan.

Pero desde a Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), en cambio, marcan que el atraso en las cuotas es un problema. "En el último relevamiento que hicimos, de junio, registramos una morosidad promedio de 11%, que para nosotros en un porcentaje alto . Solía ser de entre el 3% y el 4%. Es la morosidad más alta desde 2022, cuando llegó a un 10%", explica Martín Zurita, su secretario adjunto.

Las deudas en las escuelas, agrega, preocupan especialmente por el contexto de la baja de la natalidad .

"Menos alumnos sobre todo en jardines, salas maternales y nivel inicial, más el incremento que hubo en los servicios. Y con mayor impacto en la provincia de Buenos Aires, que le ha otorgado aumento a los docentes y no se ha permitido en la misma proporción aumentar las cuotas ", detalla.

Desde esa asociación creen útiles a los vouchers educativos , pero presentaron sugerencias de modificaciones ante el ministerio.

"Hay muchas escuelas que reciben menos del 75% de ayuda del estado y deberían poder tener el beneficio para sus alumnos, con montos actualizados. Además, la plata debería ir directo a los colegios, en vez de a las familias, porque vemos que muchas veces se les otorga el voucher y siguen sin pagar las cuotas, y el beneficio no se les quita", cierra Zurita.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín