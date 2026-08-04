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Polémica con un senador de Santa Fe: se grabó usando el teléfono y tomando mate mientras manejaba su camioneta por la ruta

Redacción CNM agosto 04, 2026

El senador de Santa Fe por el departamento de San Javier Oscar Dolzani fue protagonista de una polémica tras el video que él mismo compartió en sus redes y que lo mostraba manejando su camioneta por una ruta provincial mientras usaba su teléfono celular y tomaba mate.

El video del legislador fue registrado por una persona que viajaba en el asiento del acompañante.

En el comienzo de la grabación, el acompañante le pregunta a Dolzani qué tema le recuerda a su infancia y juventud. Fue en ese momento, cuando el senador tomó el celular y dejó de prestar atención al tránsito en la ruta para buscar el hit que lo lleva a otras épocas de su vida.

"Quién no va a recordar esto" , preguntó Dolzani, cuando subió el volumen del reproductor de audio de la camioneta y agitó con su mano derecha los acordes y primeras letras del tema "Me enamoré", del grupo de cumbia Agrupación Marilyn.

Una publicación compartida por Dolzani Oscar (@oscardolzani)

Las imágenes generaron críticas y rápidamente se viralizó el video, lo que derivó en el pedido de disculpas de Dolzani y en el reconocimiento de su error.

"Errar es de humanos y rectificar es de sabios", comenzó diciendo el legislador en el nuevo video que subió a sus redes.

Una publicación compartida por Dolzani Oscar (@oscardolzani)

Luego admitió que estuvo mal conducir mientras utilizaba el celular y sostenía un mate. "Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer", expresó.

Fuente: Clarín


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