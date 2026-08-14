“Podemos ayudar”: decían que desarrollaron un sistema para el Estado y le ofrecían, en paralelo, un servicio a empresas

Un llamativo caso podría tener diversas derivaciones luego de que, según pudo saber LA NACION, una empresa de software que supuestamente trabajó en el desarrollo de Sigtrazavet , un sistema oficial de trazabilidad de productos veterinarios del Senasa, comenzó a ofrecer después, por su cuenta, servicios comerciales vinculados con esa misma plataforma a compañías alcanzadas por la nueva regulación . Ante una consulta de LA NACION, en el organismo sanitario desmintieron que hubiera relación con los presuntos empresarios detrás de la compañía que salió a ofrecer el servicio.

El Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios ( Sigtrazavet ) fue oficializado a través de la resolución 654/2026 en el Boletín Oficial . Se trata de un sistema de alcance nacional que debe identificar a los operadores mediante CUIT, georreferenciar depósitos , registrar la circulación de medicamentos y principios activos y vincular esa información con las recetas emitidas por los veterinarios. La herramienta, que además incorpora la Receta Veterinaria Electrónica (RVE) , fue presentada por el organismo como un salto en materia de control sanitario.

Desde antes de lanzarse, abrió cuestionamientos entre laboratorios, productores y profesionales veterinarios sobre su aplicabilidad . La norma está vigente desde el 21 de julio. No obstante, de acuerdo con una serie de emails a los que tuvo acceso LA NACION , sus supuestos creadores comenzaron a contactar a las empresas y laboratorios que se tenían que regular por la normativa.

Puntualmente, el 30 de junio pasado, jBit Software envió en simultáneo una serie de correos electrónicos a diferentes laboratorios y empresas del sector veterinario para ofrecerles servicios de integración al Sigtrazavet. “Desarrollamos SigTrazaVet en conjunto con Senasa. Podemos ayudar a tu empresa a integrar de manera eficiente los sistemas internos... Con el equipo desarrollador conocemos en profundidad su funcionamiento y contamos con la experiencia necesaria para diseñar e implementar integraciones seguras”, describe parte del texto que firmó Ariel Zeller , quien figura como “administrador suplente” de jBit .

En una plataforma de análisis de constitución empresarial, a la que accedió este medio, aparecen Joel Benavidez como administrador titular de jBit y Zeller como administrador suplente . Ambos socios en los papeles. Según información a la que accedió este medio, Benavidez y Nicolás Bairo habrían sido los que participaron del desarrollo del sistema.

Incluso, Benavidez, además, fue la persona que “revisó” el “instructivo de uso del Sigtrazavet” que envió la Dirección de Tecnología de la Información del Senasa a las empresas en mayo pasado, según consta en el mismo documento.

Benavidez , en su trayectoria laboral tiene un recorrido en relación de dependencia con un perfil concentrado en la consultoría informática general y su paso por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En tanto, Zeller en su historial laboral está volcado a sectores industriales, energéticos y de seguridad comercial. Ninguno de los dos titulares de jBit S.A.S. cuenta con trayectoria previa en el desarrollo de plataformas de trazabilidad fito o zoosanitaria, ni en normativas de Senasa.

Otra inconsistencia se puede observar en una conocida red laboral donde también aparece Nicolás Bairo, como programador de jBit Software y destaca que trabaja en la firma desde abril del 2023 . No obstante, también aparecía como “Programador full tack” del Senasa con jornada completa desde octubre de 2023 a la fecha . A medida que empezó a trascender el caso, Bairo eliminó de LinkedIn su supuesto paso por el Senasa.

La empresa jBit fue constituida el 12 de noviembre del 2025 , según consta en el Boletín Oficial. Se inscribió con el capital mínimo y fijó un domicilio residencial de la ciudad de Buenos Aires. Según consta en registros públicos y perfiles laborales, los programadores que integran la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) del Senasa a cargo del Sigtrazavet figuran simultáneamente como empleados a jornada completa de jBit.

La página de Transparencia del Senasa establece que las compras y contrataciones del organismo deben consultarse en el portal COMPR.AR , bajo el Servicio Administrativo Financiero 623-Senasa . El propio sistema de compras públicas indica que allí se difunden las convocatorias y las distintas etapas de los procedimientos de selección. Sin embargo, conforme con las búsquedas públicas realizadas para esta nota no fue posible individualizar hasta ahora el número de expediente, proceso de compra, orden de compra, monto o adjudicación específica sobre la participación de jBit en Sigtrazavet .

Según pudo saber este medio, cámaras del sector de los laboratorios elevaron al Senasa una solicitud de información específicamente referida a “las medidas de seguridad, confidencialidad y protección de la información comercial estratégica incorporada a Sigtrazavet”, según la documentación aportada a esta investigación.

Las entidades señalaron que “ el funcionamiento de la plataforma puede involucrar información sobre procesos productivos, abastecimiento de materias primas, cantidades elaboradas, fechas de producción y vencimiento, existencias, movimientos de stock , distribución, clientes y volúmenes de venta”. Para las empresas, se trata de información comercial confidencial y know how cuyo acceso indebido o filtración podría generar perjuicios económicos.

Ante una consulta de LA NACION, en el Senasa respondieron que hicieron una notificación a las cámaras de laboratorios, hace bastante tiempo, aclarando que ninguna empresa ni persona podría ofrecer servicios de Sigtrazavet porque es oficial del Senasa . “Senasa no tiene ningún convenio con empresas desarrolladoras. Las mismas cámaras nos habían hecho conocer estos ofrecimientos . No pueden ofrecer nadie ni nada a nadie si es un sistema oficial. Solo Senasa lo maneja y tiene acceso”, afirmaron.

LA NACION también se contactó con jBit para conocer las condiciones en que se desarrolló este supuesto vínculo. Sin embargo, desmintieron tener relación con Senasa pese a la información presentada en esta nota. “ jBit no tiene ninguna vinculación contractual, comercial ni institucional con Senasa , ni ha participado en desarrollos internos del organismo. Por lo tanto, cualquier consulta, investigación o requerimiento de información relacionado con Senasa, sus sistemas, desarrollos, proyectos o funcionamiento interno deberá ser dirigido exclusivamente a Senasa y a las autoridades que correspondan dentro del organismo”, dijeron.

Sobre los mails que envió Zeller, respondieron: “No tenemos ningún vínculo comercial o contractual con Senasa. No desarrollamos desde jbit ningún sistema para ellos”. En ese sentido dijeron también que jBit es una empresa completamente ajena a dichas cuestiones ligadas al Senasa.

Fuente: La Nación