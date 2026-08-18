“Plan Platita 2.0” y “cínicos”: la furiosa crítica de Javier Milei tras el relanzamiento de los “Chachos” en La Rioja

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este martes contra el peronismo, al que acusó de "siempre proponer gastar más" y lo tildó de "cínicos", al comentar el relanzamiento de los "Chachos", la cuasimoneda que circula en La Rioja.

"PLAN PLATITA 2.0", calificó Milei la iniciativa del gobernador Ricardo Quintela. Lo hizo en un fuerte mensaje que publicó este martes en las redes sociales, en el que reaccionó a la propuesta que hicieron en un programa de TV para que otros gobernadores imiten a Quintela.

El recorte que enfureció al Presidente es la columna semanal de Nancy Pazos en C5N. Allí, la periodista y conductora destacó la "osadía" del riojano y propuso que otros gobernadores hagan lo mismo.

"En La Rioja, (Ricardo) Quintela emite Chachos. Es la segunda emision y fue absolutamente exitosa la primera. Hay que ir a estudiar qué está pasando para ver si quizás los otros gobiernos peronistas no pueden hacer lo mismo . Acá lo que está faltando por parte del peronismo es osadía para hacer las cosas diferente", expresó Pazos.

Esta mañana, el presidente Javier Milei se encontró con ese pasaje, de 43 segundos, y se manifestó al respecto en X: "El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero".

" Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil. La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio", agregó y completó el posteo con un duro calificativo: "Cínicos".

Este lunes el Gobierno de La Rioja puso nuevamente en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como "Chachos".

Según detalló la administración de Quintela, buscan reforzar los ingresos de las familias y reactivar la actividad comercial en un contexto de recesión y caída de recursos coparticipables. A la par, la provincia es la única del país en default.

PLAN PLATITA 2.0 El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza… https://t.co/Wyo10M4A9v

La iniciativa consiste en una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona, destinada a unos 80.000 beneficiarios. Es decir, se inyectarán a la economía provincial un total de 4000 millones de la cuasimoneda creados por la gestión Quintela.

Entre los alcanzados por esta medida hay empleados de planta del Gobierno provincial, beneficiarios de programas o contratos estatales, jubilados de la Policía y del Servicio Penitenciario, empleados municipales —cada municipio, incluido el municipio Capital, tendrá a su cargo la organización de su propio operativo de pago, explican desde el Gobierno riojano— y docentes cuya liquidación está a cargo del Ministerio de Educación provincial.

Los Chachos mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso. Actualmente, más de 800 comercios riojanos están adheridos, y desde el Gobierno provincial, aseguran haber recibido consultas de locales en la provincia de Córdoba interesados en sumarse a su circulación.

Además de compras, sirven para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales.

El primer lanzamiento de los "Chachos" fue en julio de 2024, con una emisión por un total de $ 22.500 millones. Seis meses después, la cuasimoneda fue sacada de circulación.

Fuente: Clarín